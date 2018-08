Francisco Hernández: "Como El Cid, ganará esta batalla después de 50 años muerto"

El general Rojo que vivió como un rajá, mientras estuvo en activo con su coche oficial su casa cuartelera, sin pago de luz, agua y teléfono y menos aún IBI más machacantes incluidos y todo lo que ingresaba iba al peto, limpio de polvo y paja. Este también debería llamarlo el general para que declarara por ingresar en las filas de los totalitaristas bolivarianos y asesinos comunistas. Porque aquí como hemos dicho tantan veces está legislado sobre la simbología franquista o fascista.

¿Para cuándo el debate y la legislación de la Hoz y el martillo pilón?

¿Hasta cuándo los sinvergüenzas socialistas van a seguir cantando la INTERNACIONAL?

Con sus puños cerrados sí, con mano de ave Cesar no.

Una internacional que está plagada de genocidios, asesinatos, y representación de las dictaduras comunistas, más totalitarias que tanta sangre han provocado. Claro estos progresistas pueden obrar como quieran y cuando quieran. Si el que casca y se manifiesta es un grupo de reservistas en activo, es decir aún no se han retirado y manifiestan la grandeza que tuvo el GENERAL FRANCO, como estratega militar, o por su buen hacer en la guerra de Marruecos. Se monta la de Dios. Hasta el punto que aparece otro sinvergüenza, que dice ser Capitán de Navío de La Armada Española en un contra manifiesto, y les acusa a los miles de militares de ser franquistas. Es Usted señor capitán de Navío un Mentiroso.

¿Saben ustedes el tiempo que estuvo en un buque de la Armada este capitán de Navio?, de 1967 a 1970, no llego ni acumular un trienio este patriota, ni tres años estuvo embarcado, hasta 2006 que lo pasaron al retiro, previo paso por la reserva desde es posible a los 58, ha dormido en casita todos los días con cabo culo. Este es otro, que en lugar de vivir para la Armada, ha vivido de la Armada. Este contra manifestante que acusa a las fuerzas armadas de franquistas, es un capitán de Navío INGENIERO de la rama de electricidad.

Es decir, en el organigrama de las fuerzas armadas sería el bedel del instituto. Este no dice que estudio la carrera de ingenero con con dinero del contribuyente, cobrando su nomina, entre 1976 y 1979 y tampoco nos dice que la aprobó haciendo una comparación algo así como el máster de la Cifuentes en mi opinion. Después dice que sirvió en los arsenales de las Palmas y de Cartagena, pasando por diversos destinos, destino donde tenía un ejercito de servidores y lo único que presuntamente hacía era firmar papeles y trincar cajas de polvorones por navidad, ..y lo dejamos ahí.

Mas tarde allá por el 2001 dice que fue nombrado director del Centro de investigación y desarrollo de la Armada, véase el desarrollo de la construcción de los S-80 plus, valga como ejemplo o el Famoso AIP. Y termina marcándose el pegote del programa internacional comunicaciones MIDS-LVT ; y el sensor and Electrónica Techology bla bla bla de la OTAN.

Para pasar al retiro en el 2006. Este es el demócrata y defensor de no se que gobierno de asesinos de la República II. Por el que se lio una traca que acabo en una guerra incivil, por derrocar a un gobierno legitimo, dice el colega y que tanto ha luchado por hacer de las fuerzas armadas no se que. Y éste es el que dice que son unos Franquistas, se lo dije antes y se lo digo ahora es usted un Mentiroso. La Armada ha sido fiel y galante de la Constitución del 78. En la Armada no hay militares Franquistas desde hace cuarenta años, de hecho el actual jefe del estado Mayor de la Defensa,(JEMAD) cuando le dieron el despacho de teniente de ingenieros, llevaba el Caudillo un año ya muerto.Si usted está cabreado porque no le hicieron Almirante, con esa grandiosa hoja de servicios o quiere un silloncito en el Congreso de los diputados dígalo al coletario, pero no Mienta.

Mire en las fuerzas armadas y en especial en la Armada hay hombres que han estado hasta 25 años embarcados y han pasado miles de horas debajo del agua, mientras usted se estaba tocando los huevos de teniente de navío ingeniero electricista, en el Arsenal por lo que no le voy a permitir que les llame franquistas. Jamás desde El 26 de Abril del 78 a fecha de hoy oí a un comandante u jefe de unidad, hacer un comentario del Dictador. Del 78 al 81 con el año intermedio de practicas en la Fragata Asturias F-74 y dos años en la EAS Bustamante, como alumnos de una Escuela militar de especialidades de la Armada, jamás un profesor, oficial u suboficial le oí un comentario o apología del dictador. Es más se cantaba en formación para ir de clase a clase, la Agamenon, cantinera, etcétera y se cantaba una que decia:

Brazo en alto juremos

Cara al sol de la victoria

Que con España tenemos

Con la muerte o con la gloria

Una cita en alta mar...

Fue prohibida ipsofacto 1979. Y usted osa llamarnos franquistas, después en los 40 años de servicios prestados a la patria, jamás en buques, escuelas, talleres, residencias, etc. nadie hizo jamás referencia al antiguo régimen o apologías franquistas, luego usted miente y es un bellaco al decir lo que dice de los miembros de las fuerzas Armadas.

Le voy a contar una anécdota de la Escuela de Suboficiales en la fase común, un día en la clase de pedagogía del mando, donde el profesor era un TN del CUERPO General, leyendo uno de sus múltiples capítulos ladrillo y con una somnolencia suprema, en unos de sus párrafos se hacía una referencia a Dios. Rápidamente uno de los alumnos levanto su mano, e interpeló al profesor que le explicara que tenía que ver Dios, nuestro señor con la pedagogía del mando, el profesor, que debía estar pensando en lo que faltaba para el permiso de Navidad, contestó supriman el párrafo. 1990.

Saben lo que es traición a un Estado, lo que hacen ustedes, decir que la Guardia civil mata a pelotazos a los inmigrantes en el agua, o ponerle una querella al ministro del interior por devolver en caliente a dos asaltantes de la valla y que el Estado tenga que indemnizarlos con 5000 euros a cada uno, eso es traición al gobierno legitimo, y no lo que ustedes han puesto ahora. Traición es recibirlos en Valencia con banda de música y obispo incluido y ayer devolverlos en grupos de a 10. Asi que este Pedro Bello te gana la batalla aun después de muerto, acuerdate.

Traición es, no convocar elecciones y que el pueblo las ratifique.

Traición es, mantenerse en la Moncloaca, hasta 2020 prorrogando presupuestos ya que Europa te permite los 6000 millones de euracos más.

Traición es, abrir heridas ya cerradas, y estar a vueltas con el Dictador.

Y señor Encinas explique de una vez, como un gobierno con 85 diputados no está asido con lotite.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.