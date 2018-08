José Luis Suárez Rodríguez: "El lazo amarillo, convertido en cuerda del ahorcado"

El lazo amarillo no enlaza, no concuerda; su simbología se ha trastornado en cuerda del ahorcado.

Y se vislumbra la figura del delincuente que va a ser colgado: el independentista necio que hace méritos para pender, queriendo colgar al inocente.

La Biblia ya señaló al tarugo. Se testimonia en el Libro de Esther 7,10: "Colgaron, pues, a Aman en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Y se le aplicó el furor del Rey".

También lo advierte el refrán castellano: "Quien a hierro mata a hierro muere". El dicho popular tiene como idea madre la justicia retributiva: quien actúa de manera criminal acaba siendo pagado con la misma moneda; o dicho sanitariamente, acaba probando la misma pócima mortal.

Se sabía que el lazo amarillo, por amarillo y porque no enlaza sino que rompe en odio, iba a eclosionar, mostrando toda la fuerza de su faz violenta. En varias marquesinas publicitarias, controladas por el Ayuntamiento de Barcelona, que subcontrata la propaganda comercial y sus mensajes, han aparecido lazos amarillos convertidos en cuerdas para ahorcar a reyes, con la leyenda: "Si vivimos, vivimos para quebrantar las cabezas de los reyes". El mensaje es una frase sacada de un extracto de la obra "Enrique IV", de Shakespeare. Mezquina, cruenta y rocambolesca conclusión, sólo ideada por mentes calenturientas, guiadas por el fanatismo nacionalista radical.

El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, tiene su parte de responsabilidad en el entuerto, porque no ha sabido o no ha querido enterarse de las consecuencias ligadas con la macabra ironía del pérfido mensaje.

La cosa trae cola para Colau, porque se trata de la misma edila de Podemos que miró para otro lado cuando la Guardia municipal y el Ministerio del Interior le advirtieron de los peligros que corrían las Ramblas no aseguradas mediante bolardos de protección en las vísperas del atentado yihadista del 17 de Agosto de 2017. Ella se negó, afirmando que "Barcelona es una ciudad segura". Pero la negligencia le puede costar muy cara porque ACVOT, "Asociación Catalana de Victimas de Organizaciones Terroristas", con adscripción de afectados foráneos, muchos extranjeros, ahora le exigen responsabilidades, imputándole presunto delito penal. También el Sindicato CSIF ha emprendido acciones judiciales, señalando que las victimas de las Ramblas no se hubieran producido, al menos en ese lugar estratégico, cuya protección se descuidó.

Está demostrado que la política del "apaciguamiento", la "normalización", el "diálogo"..., resultan estrategias inútiles contra el independentismo amarillento; y que solo resulta efectiva la aplicación estricta de la ley del Estado de derecho contra la insurrección secesionista; la ocupación vandálica de vías, plazas y edificios públicos; las amenazas de ataque a la Corona y al Estado... Razón por la que la Plataforma VOX ha denunciado ante la Fiscalía a los Comités de Defensa de la República, como autores consentidos de las pancartas contra el Rey, exhibidas el 17 de Agosto pasado, durante la visita de los Reyes a Barcelona, con motivo del aniversario de los ataques yihadistas.

El Presidente Torra, dio amparo a los carteles ofensivos desplegados consentidamente en las Ramblas y en la Plaza de Cataluña. Manifestó (según Europa Press), que las pancartas "se enmarcan dentro de la libertad de expresión", y explicó que los Mossos d´Escuadra sólo habían vigilado la colocación y el mantenimiento, comprobando que las condiciones del cartel, ilegalmente extendido, cumplían requisitos de seguridad.

Sólo en este país de Europa se permite que una ideología situada fuera de la Constitución del Estado de Derecho, ofenda gravemente al Jefe del Estado, delito contra la Constitución tipificado en los artículos 485 al 491del Código Penal. Particularmente el 491.1 contempla el delito de injuria a la Corona, consentido y fomentado por Quim Torra.

Por eso, le espetamos a Quim: "Tu lazo será tu ahorcamiento".

_______

*José Luis Suárez Rodríguez es Director de www.masespaña.es Es autor de Filosofía y Humor y Lúdica. Asesor. Analista Político.