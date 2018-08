Jesús Millán Muñoz: "Prisionero número 44.074 y 7.713 y 46.664 y..."

¿La gran pregunta al analizar la historia es cómo se llega a tal situación o a cual otra, o si se quiere plantear de otro modo y de otra manera, que nos puede enseñar la historia del pasado siglo, o en la situación actual, qué podemos pensar del pasado para proyectarlo en el futuro?

El número 44.074 fue el de la prisionera Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, (Breslavia, 1891, + Auschwitz, 1942).



¿Cómo se pudo llegar a esa situación, cómo Europa cayó en esa vorágine de locura y de crueldad, por qué una gran parte del mundo en el siglo veinte?

¿Es obvio y evidente que hay muchas concepciones diferentes, entre otras, una combinación de docenas de factores y variables negativos, pequeños y grandes que se fueron acumulando...?

¿En este caso, se habla de las consecuencias de la primera guerra mundial, la enorme crisis socioeconómica sufrida en Europa, el temor enorme al régimen soviético que se extendiese por Europa, el aumento demográfico debido a la salud producido durante décadas por avances sanitarios, la dislocación entre número de personas y el sistema socioeconómico, determinadas personalidades de las altas elites políticas, el ateísmo extendido como arma social y política, etc.?

¿Pero la cuestión grave es en el momento actual, en un territorio concreto, léase o véase la Península Ibérica, se pueden dilucidar datos del presente y del pasado, conceptos del presente y del pasado, y diagnosticar posibles futuros?

¿Sabiendo siempre que si no eres capaz de entender y comprender el pasado, te faltan conocimientos, inteligencia, cultura, datos y otros factores, cómo vas a diagnosticar, pronosticar lo que puede suceder en el futuro a medio plazo, si es imposible calcular todas las ramas posibles del árbol que puede nacer o surgir...?

¿Pero la cuestión de la proyectiva, si es que existe un semisaber de la proyección o del entendimiento del presente hacia el futuro a medio plazo, del futuro posible a medio plazo en relación al presente...?

¿No decir nada o no expresar nada, de lo que puede suceder, sería un error, incluso sabiendo que jamás se producirá lo que temes o deseas que suceda, pero pensar que lo que expreses del futuro será lo cierto, sería una locura sin base real o científica...?

¿Han pasado décadas, y el mundo sigue preguntándose, por muchos factores o variables que creamos existieron, cómo es que se levantó esa hecatombe-huracán-volcán sociopolítico y socioeconómico y sociocultural en el seno de Europa y del mundo?

¿Cómo dos guerras mundiales, docenas de millones de muertos, miles de campos de concentración y de exterminio en Europa y en parte de Asia, cómo el enfrentamiento de ideologías, que abarcaban todos los aspectos de la existencia, con terremotos sociopolíticos, que no somos capaces de entender y comprender...?

¿Qué puede suceder en la Península Ibérica a medio plazo de tiempo, si no somos capaces de prever todos los horizontes, los mejores y los peores...?

¿Hemos indicado que es un ejercicio imposible, casi analizar el pasado, pero es casi una locura hacerlo con el futuro a corto o medio plazo de tiempo?

¿Pero por otro lado, si no calculamos lo que puede suceder, teniendo en cuenta algunos factores o conjuntos de variables, aunque sabiendo de antemano, que no estarán todos los elementos, y desconociendo todas las interrelaciones o funciones o ecuaciones entre ellos, pero sabiendo que es imposible calcularlo, tampoco podemos negarnos a hacerlo, porque si no lo hacemos, tampoco podemos saber hacia dónde podemos dirigirnos, para evitar futuros posibles negativos, para intentar acercarnos a futuros posibles positivos...?

¿Pongamos un horizonte posible de la Península Ibérica, a medio plazo, imaginemos, que con Portugal, este trozo de territorio, se divide en tres o cuatro o cinco Estados...?

¿Imaginemos que se dividiese en tres o cuatro Estados, ya está en dos? ¿E imaginemos que la Unión Europea, siga o continúe más o menos en la misma situación actual, con algunos progresos...? ¿Imaginemos que antes de esa realidad, España, continúen existiendo cuatro partidos o fuerzas políticas a nivel nacional, de distinto carácter, y cuatro o cinco a nivel regional, con distintas finalidades...? ¿Imaginemos que cada vez, la Península Ibérica se vaya transformando demográficamente en personas de diversas culturas-religiones-comunidades vivenciales, pensemos que la crisis económica o socioeconómica, en mayor o menor medida perdure, también pensemos que la competitividad económica mundial, surgida en Asia seguirá estando presente, y por tanto, Europa y España en concreto disminuya su cuantificación económica mundial, porque no puede hacer frente a la gran fábrica asiática, hasta quizás encuentre otros mercados o postindustrias...?

¿Imaginemos que si se secesiona el Estado Español en varios Estados, de hecho y de derecho, o de facto, la Península Ibérica, se transforma en varios ejecutivos, varios parlamentos, varios sistemas judiciales, varios ejércitos, por tanto, las posibilidades en un territorio muy localizado de confrontaciones y enfrentamientos graves, de diverso tipo y clase, económicos, sociales, políticos podría producirse...?

¿Ciertamente la industria y la riqueza, en mayor cuantificación están situadas en algunas regiones más y mucho más que en otras...? ¿Por lo cual, el sistema del estado bienestar se reduciría enormemente en algunas regiones frente a otras? ¿Lo cual esto podría conducir a consecuencias imprevisibles, porque cuándo los estómagos están semivacíos, las consecuencias son impredecibles...?

¿Imaginemos que el Mediterráneo, guste o disguste está cayendo en una situación muy compleja, no hay que ser una pitonisa para ser consciente de esta realidad, a nivel demográfico, migratorio, cultural, religioso, económico, etc.? ¿Por lo cual, forma un conjunto de factores no minusvalorables...?

¿Puede la delincuencia organizada, ir tomando esferas del poder social, y por tanto, ir infiltrándose en esferas más amplias de la sociedad, con consecuencias imprevisibles, pero reales, como sucede en algunas regiones de la misma Europa...?

¿Pueden utilizarse los argumentos reales o no ponderables de la corrupción, y otras consecuencias, se pueden tener acceso a datos de los misterios y enigmas del Estado, pueden fuerzas sociopolíticas utilizar la corrupción, con razón o sin ella, con prudencia o sin ella, cómo forma de escalera para tomar el poder del Gobierno, para tomar el poder del Estado, sin necesidad de alcanzar una mayoría parlamentaria o de votos de los ciudadanos, sino con alrededor del veinte por ciento, sería suficiente, apalancándose en otras fuerzas sociopolíticas...?

Empezamos hablando del futuro posible o de futuros posibles, que es imposible calcular, pero que se pueden producir, igual que pasados que sucedieron, que jamás se previeron que sucederían pero sucedieron. Por consecuencia, solo puedo indicar, el mensaje de siempre, paz y bien.

Por cierto, el preso número A-7713, por si no lo saben fue Elie Wiesel. Y el 46.664 fue Nelson Mandela y...

http://filosliterarte.blogspot.com.es © jmm caminero