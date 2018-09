Francisco Hernández: "Más de los mismo, a vueltas con el Fascismo"

Más de lo mismo, estos ayuntamientos gobernados por podemitas y sostenidos por su socios del partido socialista, por mucho que mi querida señora Garrote quiera edulcorarlo, aunque les sacude bien. Este ayuntamiento de Ferrol, donde todos sus concejales están a vueltas con lo mismo, con los restos del Dictador, si la familia paga o no paga los 50 años que deben de la fosa municipal, que ya va bien con la pasta que manejan, que el fascista y asesino no puede volver a su tierra natal, !hostias¡ hasta más muerto que un centollo irlandés les mete miedo a estos coletarios. Matraca y matraca y más matraca con los facistones, los nuevos políticos de nómina municipal.

Pasas las páginas y te encuentras con unas declaraciones del concejal de Participación.- me suena a décimo de lotería, que por otro lado es lógico, lotería la que le tocó a él que con el royo de la marea y la bata se han colocado y bien colocados este atajo de gandules bien preparados en la nómina de los impuestos municipales. Los nuevos emprendedores actuales, que antiguamente se llamaba Buscarse la vida, han puesto en marcha aquello de las Rutas.

Ruta de la tapa, ruta de las catedrales, ruta de los molinos, ruta de los faros, ruta de las fortalezas, ruta del asiático, \\ típico café con leche condensada y coñac Cartagenero con licor 43\\ del que los bobos de la restauración están haciendo una enciclopedia cafetera. Y así hasta el infinito rutero. El susodicho concejal, D. Alvaro Montes concejal de Participación, presentó la Ruta de la Memoria de la ciudad de Ferrol, El Ferrol REBELDE.

Estos elementos cuando la lían, la lían bien, consiste en un paseo por los barrios históricos de la Magdalena y el de Esteiro. Recuperando unos episodios según él menos conocidos, y dado el nivel de la ESO zapatera se le puede entender. Arranca como punto de partida con las revueltas de 1872 y dejando constar que fue La hermosa ciudad de Ferrol, la que proclamó la I República cuatro meses antes para acabar con el asesinato según él y otros muchos como el de un tal Moncho Reboiras en 1975.

Es o no es más de lo mismo. Dice el jodido concejal que se trata de la historia vista desde un punto de vista diferente, y se queda nuevo. Ya me dirán donde estan las diferencias, Más de lo mismo. La mierda, como diría mi ilustre paisano, cuanto más las remueves más peste echan, muy vulgar pero así es. Yo pienso que ya está bien de escarbar en las heridas y en el dolor, ya está bien revivir del dolor y del enfrentamiento, estamos verdaderamente agotados, sois muy cansinos muy pesados y muy mal intencionados, no dais puntada sin hilo. Basta ya de estar escarbando en continuo en las heridas que han hecho sangrar tanto y tan innecesariamente, a las gentes de este país, espero y deseo que estos podemitas y los no podemitas que se llaman demócratas muy bien comidos y mejor pagados, tengan sus días contados en las políticas de extrema izquierda de este país y desaparezcan del Congreso como desapareció el califa y dogmático cordobés, que él solo les daba sopas a todos estos mangantes. Yo no estoy dispuesto a seguir pagando IRPF para que estos paguen esos pastizales de hipotecas tipo,,, coletas.

Retomamos la Ruta de Ferrol REBELDE, y este chaval Moncho Reboiras murió con tan solo 25 años, una pena. Aunque cuando comienzo mi pobre investigacion me aparecen un montón de Monchos incluidos el Borrajo, gran humorista pero muy lejos de este Reboiras que no debe de ser tan importante, aunque estos nacionalistas de izquierdas gallegos lo traten como un HEROE nacional. Xose Ramón Reboiras Político y SINDICALISTA. Nacionalista Gallego y como no Opositor a la Dictadura Facistoide, como tantos otros. Nacido un 19 de enero de 1950 en, Dodro y fallecido el 12 de agosto de 1975 en Ferrol. Este héroe murió, durante un tiroteo que mantuvo con la policía en la Rúa Da Tierra. En un operativo organizado para detenerlo en el barrio de Canido, barrio que solía frecuentar ya que por momentos también residía en el.

Reboiras era el único que iba armado junto a dos miembros más.

Una vez localizado y acorralado por la policía, el Héroe Reboiras fue invitado por la policía a entregarse. El Héroe contestó con un disparo, disparo que desató la de Dios, ya que comenzó un tiroteo tipo guester de serie B, donde le tiraron a saco, durante este desconcierto de un operativo muy criticado, ya que para detener a este buen hombre había más de 50 policías Armados, más otros tantos de la policía social más un montón de municipales, muy criticado en todas las columnas por ser excesivo para un solo hombre armado, que además disparaba con una pistola con carga de proyeccion de amor y bala paz. Fue tal la confusión generalizada que sus compinches Xoan Carballo y Elvira Souto pudieron escapar. Pero como seria el jefe del dispositivo que hasta Reboiras consiguió escapar de tejado en tejado tras la chapuza policial. La Unidad de la Policía Social, tardó Dos horas en localizarlo y arrinconarlo en el portal Número 27 de la Rúa la Terra.

No hay prácticamente datos, ni ningún tipo de información fiable, por parte de la policía del régimen, todo son especulaciones y chisme de la calle. Pero todos las versiones que lanzan las diversas izquierdas, es que Reboiras murió asesinado según ellos y por la espalda, este dato si esta confirmado según el cronista, que añade: es increíble que una unidad policial, con todas las circunstancias a su favor se viera obligada a matar a un hombre solo y armado con una pistola.

Convertido en un icono humano de la izquierda galleguista, la Unión do Pobo Gallego que años más tarde impulsaría el actual BNG, estos también optaron en algún momento por el terrorismo. O la posibilidad de recurrir a lo que ellos denominarían la Lucha Armada.

Tras la muerte del terrorista y asesino CHE en 1967 y hasta 1969 debaten la practica y el modo de terror a ejecutar. Aunque es una pequeña minoría, la dirección de Unión del Pueblo Gallego ordeño crear el llamado " FRENTE ARMADO" en el que nunca llegaron a adscribirse más de una docena de Delincuentes y terroristas. Hay que decir que nunca cometieron actos contra las fuerzas de seguridad del régimen, ni ninguna persona en concreto.

Sí se dedicaron al robo y la extorsión, pues la logística así lo entendía. Ya que las penurias familiares y las necesidades económicas de unas infraestructura muy frágil y sumamente débil.

La compra de armas les era muy dificil y carecían de experiencia y a eso añadimos la juventud y la chulería y está dicho todo. Uno de los principales errores de Reboiras fue el integrarse en este frente armado estando ya fichado por la policía y encima se paseaba a cara descubierta durante los años 73 y 74 por las movilizaciones Sindicales de las tres ciudades mas industriales de Galicia, Ferrol, Vigo y Coruña. Esta es la otra cara de los nacionalismos, donde los responsables ideológicos a fecha de hoy están en los parlamentos o en sus comodos chalet frente a las hermosa playas, viviendo del erario publico, mientras estas criaturas se dejaron la vida luchando por unos falsos ideales. En unos momentos en los cuales todos estaban trabajando y cediendo para conseguir comenzar una nueva singladura a la muerte del Dictador.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.