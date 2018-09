Juan Ángel Torres Castro: "Dónde está el Gobierno de España"

Parece ser que se ha olvidado que Pedro Sánchez, tuvo que salir de la Secretaría General del PSOE, del Congreso de los Diputados y, provocó una Gestora de su partido, por cómo se organizó para conseguir esa secretaría y después la Moción de Censura para llegar a ser Presidente del Gobierno, aunque fuera "Presidente por un día". Lo que es el sentir de infinidad de españoles.

Con ese objetivo, se reunió con toda clase de grupos políticos, como ER -separatista-, Convergencia de Cataluña, -separatista- PNV, medio separatista, Podemos, -anti sistema- PCE, etc.

Cuando el PSOE decidió a través de su Gestora un arreglo corto en el tiempo, Sánchez cogió su coche y se fue a patear toda España para que lo votaran -normal, se lo jugaba todo-. Y volvió a salir Secretario General del PSOE. Y vean como está el país en tres meses que lleva de Presidente del Gobierno, sin obviar los problemas que ya venían de antes

Fue elegido Presidente del Ejecutivo con los votos de organizaciones políticas que el PSOE le prohibió en la primera etapa. Esta vez su partido político no ha dicho nada, no se ha manifestado en contra y ha aceptado el acuerdo de Sánchez con los separatistas y los antisistema.

Demanda de Puigdemont al Juez Llarena en Bruselas, y reacción del Gobierno

Ante el demanda con falsedad ya acreditada, puesta por Puigdemont y otros golpistas ante la Justicia de Bruselas contra el Magistrado del Tribunal Supremo, Sr. LLarena, el Gobierno de España le ha negado protección al juez. Ante lo que han protestado al unísono, el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones de jueces y magistrados. Pero es que además el Gobierno tiene la obligación de amparar al juez español ante la justicia extranjera de Bruselas por norma que sacó adelante el Ministro de Justicia de Zapatero, Sr. Caamaño. Solo ante estas protestas y exigencias, el Gobierno del Sr. Sánchez ha dado marcha atrás, como hacía Zapatero y hoy dice que se dará amparo, ante la justicia belga, al juez Llarena.

La Magistratura ha dejado entrever que esa actitud del gobierno Sánchez es debida al apoyo que los independentistas catalanes le dieron para que alcanzara la Presidencia del Gobierno.

Sánchez ha cambiado de criterio y por el temor a que ante la ya próxima apertura del año judicial, parte de jueces y magistrados no comparecieran al acto.



El resultado de esta sinrazón del Gobierno Sánchez, es que ahora vemos a la ministra de justicia diciendo que siempre apoyarán al juez LLarena. Y Sánchez, en conferencia de prensa conjunta con el Presidente de Chile ha dicho lo mismo. Consecuencia de esas mentiras ha sido la proposición del PP de llevar a la ministra de justicia al parlamento para reprobarla y pedir su cese, al igual que Ciudadanos.

Este Gobierno en vez de centrarse e intentar resolver los problemas reales de España, se dedica a crear más problemas y abordar cuestiones que a casi nadie interesan y que requieran solución inmediata.

La emigración

Otro problema español de plena actualidad, es la entrada de emigrantes por Ceuta y Melilla, y otros lugares mediterráneos, donde éstos saltan la valla y agreden a las fuerzas de seguridad españolas con lanzallamas que improvisan, palos, piedras e incluso cal viva, mandando a los agentes del orden españoles heridos de diversa consideración a los hospitales, y mientras, que hace el Gobierno Sánchez? Manifestar que hay que quitar las concertinas. ¡ojo! las puso su partido, el PSOE, en el año 2.005. A nadie le gusta ver a seres humanos heridos por ellas, --que busque el PSOE otra solución--, pero tampoco nos gusta ver como a los agentes de la autoridad -Policía Nacional y Guardia Civil-- los corren centenares de emigrantes sin que se puedan defender, ni por medios disuasorios, que no les deja utilizar el Gobierno Sánchez, ni por la cantidad ridícula de agentes que tiene el gobierno destinados en Ceuta y Melilla.

Y que hace el Gobierno Sánchez con todos esos emigrantes ayudados por las Sras. Colau en Barcelona, y Carmena en Madrid, además de los presidentes autonómicos? Nada. El gobierno tampoco actúa. Los manteros están arruinando a los autónomos en las principales ciudades de España y en las costas a través de sus mafias con productos falsificados.

Los emigrantes están creando auténticos problemas a la Guardia Civil, Policía, autónomos, ciudadanos, a los que también llegan a agredir, a los trabajadores, de los que muchos acaban perdiendo su empleo por la competencia desleal de los manteros, etc.

El Gobierno se tiene que arremangar en la Unión Europea y mover el cumplimiento de aportar el 0,7 % del PIB a los países subdesarrollados al desarrollo a esos países y que esas personas encuentren empresas y trabajo en sus países de origen y no tener que emigrar. A nadie le gusta irse de su patria y menos jugándose la vida en el mar, pero es más cómodo recurrir a los subsidios con dinero público.

Los resultados comienzan a ser muy preocupantes. Vemos en los medios lo que dicen, -la prensa escribe que gracias a los emigrantes tendremos pensiones-, cuando lo que hay que conseguir primero, es trabajo para los casi cuatro millones de parados españoles, solucionar el problema de trabajo a los jóvenes y, de mayores de 55 años, y luego a los de fuera. En mi casa, primero me preocupo por mis hijos y si después puedo, entonces me preocupo y ayudo a los demás.

Natalidad

Tampoco atiende este gobierno ni los anteriores, al monumental problema de la natalidad en España, con una tasa de nacimientos de 1.1hijos por pareja y a la cola del mundo. Mientras los matrimonios emigrantes tienen entre 7 u 8 hijos, o más, menuda proporción, a que esperan los políticos, a que seamos dominados por ellos, ¿a la conquista por el vientre?. Es que no ven que no se quieren integrar?. No, es más importante llenar España de mezquitas, llevar a los juzgados a la Iglesia Católica por la inmatriculación, quitar la religión de la enseñanza, no solucionar el problema del aborto, etc. que resolver nuestro problema de natalidad.

A qué esperan?, esto no se arregla con ampliar un mes más de permiso a los padres cuando les nace un hijo, se soluciona con beneficios fiscales a las familias por natalidad y más cosas.

El Gobierno, tiene que investigar soluciones humanas y políticas, evitando el aborto de más de un millón de nasciturus, --que el nasciturus tiene derechos desde antes de nacer y esto viene desde el Derecho Romano, casi na, más de 2.000 años--. Esto se soliciona con ayuda psicológica a las madres, con amor, incluso económicamente si fuere necesario, usando dinero que se destina a las ONG a quienes se les paga miles de millones de euros anuales, y muchas de ellas sirven para auto-emplearse, incluso para que hagan viajes de placer. Recuérdese a la ONG catalana que en su viaje placentero por el Magreb los secuestraron y su rescate tuvimos que pagar. Y no quiero hablar de los Eres, ni cursos de formación, ni agencias, ni organismos autónomos, ni asesores, ni subvenciones a partidos políticos.

Jubilados

Ni solucionan el problema de los jubilados, que habiendo estado 40 o más años pagando y ahora les dicen que era para los mayores y que veremos los que han cotizado 40 ó 50 veremos qué pensión les va quedar. Pero no sé si lo estudian, pero no aportan soluciones al problema.

Se han creado asociaciones de jubilados para defender su derecho a una pensión digna y no recortada, estamos viendo sus manifestaciones casi a diario. Levan casi dos lustros ayudando a financiarse a sus hijos, alojándolos, cuidado de sus nietos. Y ahora a petición del PNV para apoyar a Sánchez, se suben las pensiones en el 1.75% pero solo por un tiempo, no indefinidamente.

Cuándo se va resolver esto definitivamente. Cuándo se van a incluir por ejemplo las pensiones en los Presupuestos Generales del Estado, cuándo va a dejar el Gobierno de coger dinero prestado de la Caja de Única.

Estos no resuelven nada, ahora salen vascos y catalanes, que son los que más cobran pidiendo de forma definitiva la transferencia de la Caja Única. Ellos cotizan sus impuestos en Vascongadas y Cataluña, y cobran sus pensiones allí también. Qué bien, Se les ha olvidado a todos el Pago Centralizado de Cuotas a la Seguridad Social, donde por ejemplo, las seguros sociales de sus empresas distribuidas en España se cotizaban en la ciudad donde estaba ubicada la sede central. Ejemplo, Banco Bilbao, Caixa, Fabricas de coches, Nestlé, etc. etc. allí recaudaban en limpio pero los gastos eran para nosotros, vgr. Gastos médicos, hospitalarios, de medicamentos, de I.LT, de pensiones, y encima decían que nosotros deficitarios y ellos potentes, ¡claro, así cualquiera!, y que pasa con Hacienda, lo mismo, recaudan en Cataluña, Vascongadas, Madrid, en la localidad del domicilio fiscal. Miren la que se ha liado en Cataluña cuando se han ido las empresas y ya no recauda allí.

Cortinas de humo

El Gobierno Sánchez, se preocupa de crear cortinas de humo. Por ejemplo: La cuestión de la religión en los colegios, de la exhumación de franco en el Valle de los Caídos; entrevistas con líderes de otros países, postureo que llaman ahora, asignatura de religión, inmatriculación. Mientras tanto el enfrentamiento aumente, han partido la nariz a una señora. Es que no ven que esto hay que cortarlo ya. Que se aplique el 155 de la CE. Y orden ya.

Qué pasa con el tremendo problema que tiene España con el independentismo, cómo lo va a abordar, con dialogo como dicen, pero es que no ven lo que quieren ¡INDEPENDENCIA!

Vascongadas

En el proyecto de Vascongadas, el Preámbulo del nuevo Estatuto, recoge: Que el pueblo vasco es una nación con identidad propia, dividido en siete territorios y dos estados, España y Francia.

Cita también el derecho a decidir

En 2016 el Partido Socialista de Euskadi PSE-EE y el PNV firmaron un pacto de gobierno, donde se trató del derecho a decidir y el concepto de nación en Vascongadas.

Principio moral de descartar el artículo 155 de la Constitución Española, para la intervención del Gobierno Español en una autonomía. Y Sánchez, consigue su apoyo a costa de inyectarles más dinero público a Vascongadas. A la cantidad que sacó el Gobierno Vasco al PP para apoyar los Presupuestos del Estado, ahora se lo incrementa el PSOE.

Cuándo se va a parar el problema de la Generalidad de Cataluña, es que no ve el gobierno que ese problema avanza como un cáncer. Hemos visto antes como se está preparando Vascongadas. Términos de principios en el Preámbulo del nuevo Estatuto como: Nación, que está ubicada en dos estados. Derecho a decidir, descartar el artículo 155 de la CE.

Donde están los estadistas? Yo presumo que el Gobierno vasco está tomando buena nota de Cataluña para cuando decida proceder. Pero es que han pegaron en Valencia a un anciano por no estar de acuerdo con la independencia, pero es que Bildu, PNV, etc. ya están organizándose en Navarra, donde han pegado a dos guardias civiles con sus parejas, entre otros agredidos. Denuncian fuera de España a un Magistrado del Tribunal Supremo y el Gobierno dijo que no lo amparaba.

Qué hace el Gobierno?, algo tan insensato como darle más dinero y más poder -transferencias--. No se dan cuenta estos políticos de la que están liando, de que con dinero no van a arreglar nada. Los medios también tienen lo suyo, y si no ahí están las televisiones.

Los emigrantes compiten con productos falsificados en las puertas de los comercios, lo que nos produce paro, ruina de autónomos, desorden, porque agreden a quien les protesta.

Este País, cada día tiene más problemas, y en vez de tratar de solucionarlos el Gobierno, crea más aún. Aquí lo que hace el Gobierno Sánchez es Sacar un Real Decreto Ley para echar la momia de Franco del Valle de los Caídos, -RDL 10/2018, de 24 de Agosto- ¿ese es el problema más acuciante de España: hacer una Ley urgente, porque como se sabe los decretos leyes requieren que sean asuntos de urgencia para que los haga el Gobierno sin votar en el Parlamento hasta después de entrar en vigor la norma.

El Senado.- Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiación

Otra cuestión que tiene en marcha el Gobierno es modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad LO 2/2012, de 27 de Abril, Pero aquí el artículo 81 de la CE, al ser Ley Orgánica, exige la aprobación al final por la mayoría absoluta del Parlamento, no por mayoría simple.

El artículo 15.6, párrafo 6º, el que quiere modificar, dice "si el Congreso de los Diputados, o del Senado rechazan los objetivos, el Gobierno en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento". Se juntan en el Congreso y ya vale

El plazo cumplió el 27 de Agosto. El Gobierno lo debía haber aprobado el viernes 24, pero no¡, ha optado por un Real Decreto Ley que modifique la Ley Orgánica y quita esa atribución de un plumazo al Senado, por que el PP allí tiene mayoría absoluta y por el artículo 15 ahí Sánchez perdería. ¿Dónde vamos a llegar? Decretos leyes para quitar atribuciones al Senado.



Esta modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria quitando la votación del Senado supone un incremento de gasto en las autonomías de 2.500.000.000 millones de las antiguas pesetas, un 0.03 % de déficit público más.

Del senado lo que se quita es a los traductores de catalán, vasco, valenciano, etc. traductores para qué, si cuando salen del hemiciclo todos hablan en español,

Juan Ángel Torres Castro. Abogado, Ex Director General de la Junta de Andalucía.