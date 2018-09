Rafael López Charques: "Refranero gubernamental"

Los refranes populares son dichos agudos y sentenciosos de uso común, que recogen las experiencias vividas por las gentes, cuyo fin es una enseñanza moral o una advertencia.

Nuestro refranero es muy extenso, y contiene dichos aplicables a casi todos los sucesos de la vida, ya sean realizados individualmente por personas o por colectivos.

A nuestro gobierno, como grupo humano, se le pueden aplicar muchos, con los que generalmente no sale muy bien parado. Su insistencia en acumularlos evidencia que los ignora, bien por considerarlos reminiscencias de un pasado arcaico, que no tienen cabida en el país súper moderno que va a construir, o bien porque es incapaz de aprender.

El primero que podemos aplicarle es, "por la boca muere el pez". Sin embargo en su afán de protagonismo lo tiene muy olvidado, lo que le lleva a continuas contradicciones, (donde dije digo, digo Diego). Si tuviesen la cara sensible, se sonrojarían, cosa que no ocurre, pero desde luego lo que no evitan es quedar en evidencia y hacer el ridículo.

El primer embuste que nos coló fue que iba a convocar elecciones inmediatamente.

Todos sabemos su cambio de planteamiento a los pocos días. Tratando de encontrar una explicación racional, solo se nos ocurre que al vivir en un palacio, (cosa que nunca soñó), las semanas le parezcan segundos.

Otra contradicción es el futuro de la basílica de Cuelgamuros. Primero iba a ser un memorial a la reconciliación o la concordia, y ahora parece que será un cementerio civil. La próxima semana quizás le den un nuevo destino.

Como no ha tenido en cuenta que "a perro flaco todo son pulgas", dada su flaqueza de escaños, para llegar al poder se ha apoyado en la extrema izquierda, los anti sistemas y los separatistas. Lógicamente ahora está plagado de pulgas, materializadas en todas las exigencias de esos grupos, que más o menos abiertamente está acatando. Recordando aquella puesta en escena, con una gigantesca bandera de España detrás, podemos suponer que en ocasión nos estaba mandando un mensaje subliminal "haz lo que yo digo, pero no lo que yo haga"

El gobierno también se olvidó de que "a boca cerrada, no entran moscas". Después de que se desentendiese de la justa defensa del juez inculpado en el extranjero por defender, como es su obligación, a España, ahora hasta sabemos cuánto nos va a costar exactamente. Seguramente la mayor parte de los españoles estará de acuerdo y considerará una obligación pagar lo que sea necesario. Es un ejemplo de transparencia del que debemos alegrarnos, pues algunos temíamos que la misma se hubiese acabado con el tupido velo corrido sobre el viaje al concierto.

Los bandazos que están dando son una muestra de que "gente nueva y leña verde, todo es humo", y que ha hecho suyo (salvando las abismales diferencias con el autor), el aforismo de Groucho Marx "estos son mis principios, si no le gustan...tengo otros". Lo que no tienen en cuenta es que "quien siembra vientos recoge tempestades". No es cuestión de ponerse en plan catastrofista, pero como "más vale prevenir que lamentar", no le vendía mal al gobierno repasar la historia, que es irreversible, pero no irrepetible.

Lo que han demostrado hasta ahora es que "el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra", (perdón por no utilizar el lenguaje asexual que se quiere imponer), y que si bien "rectificar es de sabios", es indudable que la repetición de los mismos errores y las continuas rectificaciones solo son una muestra de incapacidad e incompetencia.