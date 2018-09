Carlos Herrera: "Con las cosas que no sabe Adriana Lastra se llenan barrios, varios terabyte, varias enciclopedias"

PP y Ciudadanos impidieron este 4 de septiembre de 2018 con su mayoría en la Mesa del Congreso que prosperara la solicitud de PSOE y Unidos Podemos de reformar por el trámite de urgencia la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el Senado pueda vetar los objetivos de déficit público que plantea el Gobierno.

Tras esta decisión, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, acusó a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de filibusterismo político y aseguró también que la negativa de la mesa del Congreso de saltarse el Senado es 'política'.

En su monólogo de este miércoles 5 de septiembre, Carlos Herrera dio su opinión sobre las palabras de la portavoz socialista.

"Y la Mesa dijo que no, que las iniciativas para saltarse el Senado no son posibles".

Después, ha cargado contra Adriana 'Lastre':

"E inmediatamente entró la sobreactuación de Adriana Lastra, este fenómeno que ha encontrado Pedro Sánchez y que nos va a dar momentos tan vibrantes a lo largo de los próximos meses... ¿Y en que consistía esa sobreactuación? En decir que eso es política. ¡No me digas! ¡Anda, no había caído yo! Y como le dice Jesús Lillo en ABC, ¿entonces gobernar con 84 diputados, con decretos, con ocurrencias y con rectificaciones no es política? ¿O es que esta fenómeno que cree que la soberanía reside solo en el Congreso - Adriana Lastra dixit - acaba de descubrir lo que es política? ¿O no sabe lo que es política? Con las cosas que no sabe Adriana Lastra se llenan barrios, varios terabyte, varias enciclopedias".