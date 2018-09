Cristóbal Valladolid: 'El bueno de Jáuregui'

Soy muy aficionado a escuchar tertulias tanto de radio como de tv, aunque me guste hablar, soy persona de escuchar, sin embargo, lo malo de las tertulias, es el sentimiento de frustración que se siente a veces al escuchar a alguien que dice tonterías y que nadie en la tertulia sepa o quiera contestarle.

Si hay alguien que me enerva, es ese tertuliano, Fernando Jáuregui, persona a la que según él mismo dijo, le acaban de conceder un premio en su tierra natal: Cantabria. No dijo a que se debía el premio, supongo que debía ser por ser un montañés muy popular, pues últimamente se le escucha en todas partes, pero también podría ser que el premio fuese por su bondad ya que siempre va de bueno y conciliador.

Decía y repetía hace unos meses que el problema de Cataluña se debía resolver con negociación política, hablando, pero sin decir que dar a cambio. También dice ahora que Rivera no debía haber quitado lazos amarillos en Cataluña para no encender los ánimos, en fin una persona conciliadora de bondad absoluta, o un buenista, aunque no estoy seguro que sea lo mismo, o quizás un ingenuo, lo cual a su edad, en la que ya debería tener unos colmillos de más de 10 centímetros a ambos lados de la boca, ya tendría otro calificativo.

Y no lo digo por las opiniones que defiende y de las cuales acabo de mencionar algunas, porque ésas no son exclusivas de él, y hay muchos que las comparten, aunque más jóvenes, susceptibles de ser ingenuos sin más, y sin colmillos todavía.

Me voy a meter con él por la frustración de no haber podido contestarle en una tertulia de la semana pasada, en la que siempre con su bondad conciliadora, defendió a los inmigrantes que intentan entrar irregularmente en nuestro país, y dijo, que esas personas podrían ser la solución para solucionar el despoblamiento que sufren algunas regiones de España, o sea como relleno de los pueblos de los que la gente se había ido. Tengo entendido que posteriormente repitió su idea en otras tertulas.

Y yo le digo: ¿Fernando, porque crees que la gente se va de esos pueblos? Y la respuesta es sencilla, porque son lugares donde no hay futuro, la mayoría zonas agrícolas de bajo rendimiento donde quien tiene tierra ni siquiera saca para la mínima subsistencia.

¿Y por qué vienen esos subsaharianos a España?, pues precisamente por el mismo motivo por el que la gente se va de algunos pueblos, buscando un futuro. ¿Cuál sería tu plan?: ¿Asignarles casas vacías y tierras para que trabajasen en esos pueblos abandonados?. Pero si no puede vivir una familia española, ¿Cómo va a vivir una familia africana?, ¿o crees que viven de raíces y bayas como en las películas de aventuras?. O de una vaca famélica a la que le clavan una flecha en el muslo para alimentarse con el chorro de sangre?.

Pero claro, a lo mejor estas hablando de arreglar decenas de miles de casas, ponerles baño y lo que haga falta, alojar a los africanos y como la tierra no da para una vida decente se les da una paga mensual, y ya está. Todos contentos.

Si en esos lugares de España, abandonados por sus pobladores, hubiese alguna posibilidad de tener una vida de acorde con los tiempos, no te preocupes que ya habrían sido repoblados por otros, ¿sabes cuanta gente hay por ahí buscándose la vida?.

¿O crees que la gente se chupa el dedo?

No es broma

nosonbromas.blogspot.com