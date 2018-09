Salvador Monzó Romero: "El gobierno que tenemos"

I

Cuando el hambre, -allá por los cuarenta

Del siglo pasado-, comíamos rata,

Que, por cierto, no era nada barata,

-Los Rojos esto no lo tienen en cuenta,-



Pero era la comida más suculenta;

Eran un lujo las sardinas en lata,

Como de vez en cuando, a salto de mata,

Cecina de asno con sal y pimienta;



De dar asco, en la comida más grata

La convirtieron... Y es la que intenta

Ahora el sátrapa Sánchez, alpargata



De oro en Las Olimpíadas de la Trata

De Negras al Poder, con poleo y menta

Servirnos el muy... ¡en bandeja de plata!.

II

Yo, tal como lo hace todo el mundo,

También me moriré, pero he tenido

Mucha suerte, pues el tiempo vivido

Ya nadie me lo quita... Un profundo

Gozo me da el no estar aún moribundo...

Y va para largo: me he subido

Hoy a un árbol y no me he caído

Ya nonagenario... Un sí rotundo



Por la vida y por andar metido

Aún, sin las dudas de Segismundo,

En escribir sátiras furibundo



Modo, nutrido y auténtico nido

De sapos y culebras, tremebundo

Obsequio para el más errabundo



Gobierno,... en todo mar conocido

De uno a otro confín...Y más que abundo:

¡De damas y caballeros peor servido!.