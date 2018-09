Francisco Hernández: "Porque no te callas, Jáuregui"

Si la costa gallega tiene magia, el interior tiene pasión, aquí en el camino de Santiago, en el hermoso concello de Samos en la magna provincia de Lugo.

Frente al monasterio o abadía Benedictina sintiendo el calor que desprende estas majestuosas piedras en esta tarde de verano gallego donde los paisanos ya están echando de menos un buen chubasco que refresque los prados. Se puede sentir la Santidad y la magia, que desprende esta abadía y sus monjes de la orden de San Benito dedicados a la Contemplación, una orden fundada por Benito de Nursia, dictada por éstos a principios del Siglo VI para la abadía de Montecassino.

Esta abadía de Samos es de mediados del siglo VI -siglo XVIII, gótica tardío, renacentista y algo de barroco, de la cual los antiguos Suevos le dieron el nombre: Sámanos, lugar de monjes y en el Camino de Santiago. Si de verdad alguna persona de esas que ahora vive con tanto estrés y tantas presiones y oprimidos por los quehaceres diarios, desea salir de esa agonía en la que vive, aquí en la hospedería dedicado a la contemplación, la lectura, o el trabajo emocional, un poquito de oración y compartiendo la vida con estos santos benedictinos, les aseguro que saldrán con fuerza para enfrentarse a todo un año lleno de quehaceres y preocupaciones propias de los humanos del siglo XXI.

En el ratito de ocio periodístico hecho mano del Progreso de Lugo, aunque soy más de la Voz, que tampoco sabría decir porqué, Dios mío me persigue como en aquella película del Perro. No me lo doy quitado de encima, a página casi completa, el Gran Maestro, el grande entre los grandes, con una más que larga y dilatada trayectoria, el Maestro del BUENISMO aplicado, Don Ramón Jáuregui. Con un artículo titulado LOS OLVIDADOS, en este lunes 27 de Agosto de 2018. Para mi, señor Jáuregui en su linea vomitiva, es más cuando se dirige al señor Trump y escribe: " hombre no vamos a esperar a que Trump, que en el Fondo es como MADURO, idee un Plan Marshall".

No me digan que no es Vomitivo comparar a un asesino y dictador comunero, el cual tiene cárceles subterráneas y penales, además de un ejercito paramilitar de asesinos y a Hurtado al pueblo la asamblea Nacional, y tirado una nación como Venezuela a la indigencia, con el Señor Presidente de los EEUU que ganó unas elecciones libres y donde todo un pueblo trabajador, honrado, y de humildes agricultores y ganaderos le voto como dice su carta magna: En Libertad.

Hay que ser lo siguiente a bueno, y hay que tener muchos huevos para poner al mismo nivel al Trampco con el Gorila del metropolitano.

El 4% de Paro, la economía va como un tiro, la industria nunca alcanzó los niveles que está consiguiendo desde que llego a la presidencia, la protección de sus hombres y mujeres trabajadoras, los más necesitados los que solemos llamar de la América profunda, los que realmente están trabajando para darle de comer a todos los mamandurrias de las cosmopolitas capitalinos. Y una reserva Federal como Dios manda no como los lobos del banco de España, que ni controlaban ni se enteraban de nada y encima se fueron de rositas como el Mafo que no es un UFO.

Otro que se enteraba por la prensa. Vomitivo cuando para sacudirle a los bolivarianos echa mano de los gobiernos democratacristianos venezolanos, vomitivo cuando habla del Flamante Presidente del Reino de España debe de crear algún plan de ayuda para a esa pobre gente venezolana que está sufriendo lo insufrible. Y más en fechas en las que el golpista parlamentario que asaltó el parlamento entrando por el montacargas, como si de un estafador político se tratase, inicia un viaje por la América Española para devolver a España al lugar que le corresponde, y claro se larga a Chile, y no a visitar la escuela de maquinas de la armada y no se donde más, precisamente a Venezuela o Nicaragua, no, ahí no va el pájaro.

Un plan para Venezuela, otro para Nicaragua, otro para el Salvador y aquí que nos den por donde maduran los pepinos, ya no se acuerda de los problemas que tenemos aquí con los condados catalanes, o con las vallas de Ceuta y Melilla, claro que a hassansito no le visita, por aquello del informe atroz que firmó y la frontera continua pechada. Ya no se acuerda de cuando la Guardia Civil se le acusaba de matar emigrantes a pelotazos de goma, en las costas mediterráneas africanas, ya no se acuerdan de las críticas a las concertinas de Zapatero, ya no se acuerdan con el pastizal que costaba subirlos en un avión y devolverlos a sus países de origen y decían los socios socialdemócratas sectarios que los drogaban para subirlos en el avión engañados. No, ahora va el Grande y detiene el jodido a los que les tiraban las mierdas y la cal viva y los va a procesar, hay que tener la cara dura y el esfínter apretado, para pasar de la banda de música valenciana a la detección de los cabecillas activistas del salto de la valla.

Alguien ha dicho algo de estos pobres cabecillas de la inmigración que pretende entrar por la fuerza, no nadie dice nada. Por qué, porque es el gobierno pepero al que hay que denunciar si los devuelve calientes. Ellos los devuelven en frío. Y la fiscal general del movimiento no ve delito ni en poner ni en quitar lazos, y tampoco ve delito en la actitud de la GESTAPO de generalidad. Y si no es delito que un representante del Estado Español en la generalidad como es el presidente Torras siguen diciendo que hay que atacar al Estado español y no pasa nada, a quien va a poder encausar la justicia española con estos precedentes.

Cuántas veces hemos visto a estos miserables de la socialdemocracia española decir que los presidentes peperos solo daban ruedas de prensa cuando salían al exterior. Y que ha hecho este pajarito, con ese lenguaje gestual de manos de panadero del antiguo régimen, irse a hispanoamérica a dar a los herederos de Pinocho las respuestas que aquí niega a las periodistas nacionales. Convoca elecciones ya y ponte cremita cuando vayas al Coto de doña Ana, para que no te molesten los mosquitos, o llama al Guerra y que te cuente como se acaba con ellos y de paso con algunos miles de patos.

Quién OS vería criticar al bigote el otro día en la finca toledana pelando langostinos y bebiendo buen vino. Sois todos IGUALES aunque a alguno le gusta más el helo que a otros. Mentís más que el Trampco, pero él por lo menos gana la pasta con sus empresas, no se dedicaba a jugar a la pelotita. Que bueno que es el Gran Jáuregui, que razón tiene cuando dice que Murcia no es Cataluña, como ven un profeta del periodismo genuino, es evidente y está usted muy flojo en historia de España, aunque estudiara con el primer y segundo grado franquista, los cartageneros tenemos infinitos más reaños que los catalanes, tenemos infinitos más personajes, tenemos un milenio más que ellos, y lo más importante, tenemos bastantes más cojones que ellos, la historia así lo demuestra. Sabe usted cual va a Ser el matiz de este desaguisado catalanosanchista, "el que ponga el primer muerto encima de la mesa", bien sea un cerdo de la extrema izquierda o un cocho de la extrema derecha.

Pero en mi opinión los culpables serán ustedes políticos y generadores de buenísimo infortunado. Veremos a ver que le dicen al pueblo español cuando se de el caso, Dios nuestro Señor no lo permita.

Y mi toquecito particular para ese otro grande Copérnico que es el Sr. Encinas, que al robo de los Eres andaluces en referencia a los responsables máximos Chávez y Griñan, con ministra incluida y 22 altos cargos, esos cuatro golfos que entraban en un taxi. Al robo el señor Encinas se refiere COMO UN DESASTRE DE GESTION, que pelotas tiene el tío. No es de extrañar que presuntamente la fiscal general tuviera el caso en la bolsa del pan duro, o que el presidente del tribunal les pregunte a los procesados si han disfrutado de las vacaciones, total 1.000 millones de euros na. de na. Y al del Madrid le piden 5 años de cárcel por escatimarle a la Hacienda pública 6 millóncejos. Perro no come perro.

Viva Cartagena.

Francisco Hernández.