Santiago López Castillo: "¡Váyase, señor Sánchez!"

No hay que ser un augur para afirmar que este hombre nos lleva a la ruina. Todo lo que toca lo dilapida, que no viene de lápida. El okupa de la Moncloa se ha empeñado en destrozar España y lo conseguirá. A este objetivo se ha referido este cronista en un sin fin de ocasiones, pero sus sentidos -los del ambicioso y ególatra ser- son como el que oye llover o a mi plim, yo duermo en pikolín. Su última gesta es la subida del paro en agosto en 46.500 personas. No ha salido la ministra de ojos bonitos y peinado a lo antiguo, titular de empleo y otras mentiras, para pavonearse con la noticia. Ha mandado a una propia del negociado mientras ella, Magdalena Valerio, se ocupa de otro sinsentido de su señorito resentido cual la sindicación de las prostitutas: "Todo por la entrepierna", Trabajadoras Sexuales, y en abreviado, "Las otras".



Y dale con el sexismo, el feminismo, la médula oblongada y el bulbo raquídeo. Él, a la pasarela Moncloa, el Coto de Doñana, la América Latina (dígase Hispanoamérica, burriciego) y los festivales de rock en avión a Castellón. Su vida es un Falcón, un lujo, un puñado de dólares, los refugiados y los emigrantes para las fotos y Franco para el recuerdo. Su peregrina gestión, un book de modelos, pues no se olvide que este indocumentado presidente fue empleado de la planta de caballeros de El Corte Inglés. También, los parados que le aúpan a más de tres millones de desempleados, en el peor agosto de los últimos siete años; pero qué más da, que se jodan. Ya lo dijo su predecesor ZP: "Aquí cualquiera puede ser presidente de gobierno"; sobre todo, este zurupeto que alcanzó la calificación de zapaterista cum laude.



Asimismo, y como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se va desmoronando la economía. Y en ella, el turismo; la principal industria de este país cada vez más a la deriva. No pasa nada. Que no decaiga el mochuelo. Porque para ello Sánchez, el iletrado y ególatra socialista, nos sacará de este enredo gracias a sus basamentos que son el tuyo y el mío: Montero (casi Montoro en Hacienda) y Nadia Calviño (Economía), hija de aquel nefasto director general socialista que en cuanto entró en RTVE me fusiló a muerte por ser yo el director-presentador de más audiencia de los telediarios.



Si sabría usted con quién se jugaba sus cuartos. Uno ya no juega ni al mus. Aún así, tengo las sospechas de que la sombra de Sánchez es muy alargada y sus tentáculos siempre dispuestos a bloquear a los articulistas críticos con este zarzuelero presidente y prepotente entronizado por la puerta falsa. Fui cesado como el mejor director del TD de TVE, asimismo, por escribir en un periódico de provincias "morritos Jagger" en alusión a Leire Pajín, y por tener el mejor programa de medio ambiente y los animales, "En Verde", auténtico espacio pedagógico sobre la Naturaleza, que la señora Caffarel, hija del actor, un "fijo" de Estudio 1, qué malo era Franco. Una socialista que sigue instalada en la mamandurria administrativa del aparato administrativo (Tele-Madrid) pero se apunta al bombardeo aniquilador de TVE. La mamandurria del PSOE es insaciable.



Esto no es una purga, es una dictadora. Amigo Jesús Álvarez: sigue en tu línea de gran profesional. Ladran, luego cabalgamos, dejando en claro el respeto mostrado por nosotros hacia nuestros compañeros.