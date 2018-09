Salvador Monzó Romero: "¡Para más coña!"

Ella se apellida pero no es del Montón

De quienes tienen un máster como la Cifuentes,

Hoy río Manzanares al que de sopetón

Cada día le van a parar más afluentes,

Mesa de mármol donde comen y colchón

De muelles donde duermen, al fresco o calientes,

Quienes en la Política, a falta de otros méritos,

Quieren medrar con falsos títulos académicos...



Doña Carmen Montón, Ministra de Sanidad,

Que con estos mismos fármacos cura sus males,

En su defensa arguye con rotundidad

Que en lo de los másters "no todos somos iguales;"

Que los demás son falsos y el suyo es de verdad

Viene a decir, aunque no los tiene, por sus reales,

Y, visto lo mismo al Sánchez con su Begoña,

El argumento de autoridad... ¡para más coña";



A punto de acabar aquí el poema: ¡sorpresón!...

¡Acaba de dimitir la Ministra Montón!...

Si hay que errar,... ¡este panoli no pierde ocasión!.