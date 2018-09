Cristóbal Valladolid: "El canto del cisne. por mucho que..."

El independentismo de salón llegó ayer al cenit anual, mucha gente - aunque menos-muchas consignas, mucho discurso, muchas mentiras. La pregunta es: ¿Y ahora que?.

Lo malo es que todavía faltan 364 dias para la próxima diada.

Yo creo, que ahora nada. Por muy mal que lo hiciese Rajoy, el unilateralismo está vencido.

Los jueces han ganado, aplicando la Ley: el que la hace la paga, ese es el mensaje, y por mucho apoyo que tengan los que están en la cárcel, por mucho que meta la pata Borrell diciendo que él no los hubiera encerrado - si fuera juez claro- por mucho que estén cerca de casa y estén en una cárcel a la carta, por mucho de lo que sea, continúan encerrados, ya llevan un año, y sin que se vea una posible salida a corto plazo.

Así que por mucho que Torra no vaya a aceptar una sentencia que no sea la absolutoria, por mucho que diga que va a hacer cumplir el resultado del referéndum que dicen ganaron el 1 de Octubre -nadie más que ellos ha visto el resultado-, por mucho que vaya a hacer todo lo que dice, no va a hacer nada que pueda enviarle a la prisión de Lladoners con sus compinches.

Pues nada, a esperar la próxima diada, y hasta entonces, a poner lacitos, y a ver si se les ocurre algo para mantener despierto al personal , que ya empieza a aburrirse, porque como ya he dicho muchas veces, las independencias se ganan luchando, aunque no sea violentamente, pero no con eslóganes ni banderas con la estrella de Cuba.

Como decía la cupletista, "el que quiera coger peces, que se acuerde del refrán" y como diría el Estampa, antiguo camarada que recuerdo con nostalgia, y a riesgo de parecer basto digo yo: "no hay cohones".

O eso parece

No es broma

http://nosonbromas.blogspot.com/