Salvador Monzó Romero: "Cuan presto se va el placer"

I

De tan listo que quiere ser, es tonto:

Tiempo al tiempo y que se va a caer del burro

Del Poder y se va a quedar sin curro,

Lo vamos a ver pero que muy pronto;



En primera persona: "Tanto monto

Como Isabel y Fernando"...Cazurro

Más que en Zaragoza un baturro,

Más que un inglés o francés en Toronto...



Señor Sánchez: claro que me aburro

Oyéndole eso de "yo afronto

Todas las críticas, como al monto



De tantas regalías les susurro

Al oído"... Por eso yo le zurro

Con este presagio: Usted en el ponto



Del cargo va a seguir lo que a lo tonto,

A la hora del desayuno,... ¡un churro!.

II

A mí el Sánchez, qué quieres que te diga,

No me gusta un pelo... Un político,

Que solo está pendiente de su físico,

O de poner a Franco como boñiga



En establo, me importa una higa...

Y más aún: si le es urgentísimo

Sacarlo de la tumba ahora mismísimo,

A ver si le da un dolor de barriga...



Punto y aparte: si tiene más cara

Que un buey con disipela, dándole hoy

Fe de vida a los decretos-ley



Que tanto fustigó en la algazara

De la Oposición, cuando Rajoy

Los promulgaba,... ¡entiérrese ya el buey!.