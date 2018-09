Victor Entrialgo De Castro: "El usurpador"

"Tomar para su uso el poder de forma ilegítima, con los medios que sean necesarios". Eso es usurpar, según Wikipedia.

Y el que pretende hacerse con el poder de forma ilegítima, como ilegítimo es hacerse con el poder dentro de un Estado con el apoyo de quienes han dado un golpe frente a ese Estado, usa los medios que sean necesarios, entre ellos el plagio y lo que haga falta. "Ahora ya sabemos por qué ocultaba la Tesis", según ABC.

El pecado de la derecha suele ser la grosería; el de la izquierda, el fariseismo, criticar moralmente a la derecha para acabar superando sus excesos o sus enriquecimientos ilícitos y ser capaces de seguir mirando por encima del hombro y de su moral. Ellos son los limpios, los justos, los sepulcros blanqueados en el Valle de los caídos, los comisarios de la verdad, los notarios de la historia. Para hacerse con el mismo poder y acabar con el mismo piso, con el mismo chalet, la misma dacha, usando el mismo avión y si acaso diferente mujer, todo comprensible como parte del humano proceso pero no tanto del usurpador proceso político.

Parece que dentro de los partidos políticos hubiera una Universidad sin distancia con Telemáster con servicio a domicilio. El que no se forra los bolsillos con comisiones, se forra los riñones con tesis doctorales, másters y curriculums amañados para llegar. El problema es que un master o una tesis doctoral no es un chaleco antibalas sino un boomerang, un arma que se vuelve contra el que trata de aparentar lo que no es. El tonto del pueblo de Siracusa curaba los catarros y le llamaban doctor. El Presidente por accidente no ha curado nada sino que lo que ha hecho es tratar de abrir las heridas para mantenerse en el poder.

El Presidente empezó podando a última hora su arbol curricular antes de ser nombrado quitando los adornos, su cargo de asistente de Naciones Unidas para los Balcanes, etc.. Luego dijo hace muy poco tiempo desde la tribuna del Parlamento que de conformidad con los estánderes y precedentes europeos, Alemania e Inglaterra entre otros, no se podía gobernar con gente que plagiaba una tesis doctoral.

Como doctor parece que no es muy bueno, pero como adivino Pedro Sanchez el usurpador no tiene precio.