Francisco Hernández: "Hasta el 2030, manda carajo con el panadero parlamentario y su Cum lauden"

¿Quién no volvería atrás en su vida para corregir un error?, o simplemente para enmendar un diálogo, una palabra, aquello que si hubieras pensado un milisegundo, jamás habrías dicho.

O aquello que dijiste a sabiendas que ibas a engendrar dolor y hoy te arrepientes mil veces. Seguro que volveríamos atrás infinitas veces. Se imaginan como en aquella película donde el pajarito se subía en la barquilla, introducía aquella extraña llave, colocaba en el selector del tiempo la fecha y aquel engendro mecánico comenzaba a funcionar y se trasladaba al pasado, con aquel paraguas dando vueltas como si de María Popis se tratárase, ¿imaginan que hubiera sido de este país?, si el día fatídico de los terribles atentados de atocha, ese 11 de Marzo de 2004, alguien hubiera subido a la barquilla y colocará el selector en las 07:00 horas, y hubiera esperado a que salieran los 4 moros con sus mochilas llenas de explosivos y conforme iban saliendo se les pudiera haber trincado a ellos y a los presuntos etarras que los asesoraron y dieron cobertura logística, cuantas familias continuarían ahora disfrutando de sus hijos, padres , abuelos e incluso hermanos.

Y no como el morito, al que el juez al servicio del Estado le colocó los hechos, en mi opinión y el cual ya está tomando copas por el norte africano y cobrando los 600 eurazos de ayuda a la reinserción posiblemente. Esos atentados de Atocha donde el buen y mediático juez con menos pelo que una cranca, liquidó con su verdad jurídica, nada más lejos de la verdad real.

Unos atentados explotados al máximo por esos socialdemócratas, esos humanos políticos que estuvieron achacándolos a la foto de las Azores una foto tan necesaria, como evidente que situaba a esta gran nación donde de una vez por toda tenía que estar desde Felipe II.

Y los actores de la ceja zapatera esos que tanto se quejaban del IVA cultural y que ahora en lugar de ingresarlo la Hacienda pública lo ingresan ellos. Se imaginan que se hubieran evitado los atentados y el tío del bigote, el faraón pepero hubiera ganado las elecciones por mayoría absoluta o por una mayoría cualificada, además de no haber renunciado a un tercer mandato, no se habría dado ese cambio de voto de indecisos, ni de maleables votantes, maleables que los Copernicus y los sectarios periodistas del régimen de la izquierda y famosos comunicadores de televisiones ya desaparecidas, no hubieran llamado a la rebelión política, ni se hubieran inventado los moros bomba. Esas televisiones y radios que la Sorayita ayudó a financiar y a salir adelante y le ha costado a todos ellos el gobierno por no hacer lo que los 187 diputados otorgados por el pueblo le habían encomendado.

Se lo imaginan, el inepto Zapatero continuaría calentando su asiento en el Congreso, en lugar de calentar a la oposición venezolana, no hubiera necesitado ni un minuto de clase de economía, no se hubiera financiado a la Moreira con el cheque bebé, no habría habido ningún plan E, claro que nunca hubiéramos jugado en la liga de campeones económica europea. Ni hubiéramos nacionalizado a miles de inmigrantes con un billete del metro de Madrid.

Se imaginan ustedes que de haber seguido los acontecimientos los hechos normales y en un país de anormales, no hubiera habido sentada de jóvenes cerebros de la ESO en la plaza Mayor de Madrid, ni hubieran existido las asambleas que han llevado a esta pandilla de vándalos a conseguir los 85 diputados del cabreo, el coletas seguiría de profesor asociado de ciencias políticas en la Complutense esa que está la 350 en el ranking de universidades, seguiría en su pisito de 90 metros en lugar del casoplón de los 600.000 euros y custodiado por la policía local y Guardia civil que tiene cojones la cosa que vigilen a un tío que aprueba el escrache como acción totalitaria del terror.

A ver el gusto que le va a dar a su Lola cuando la escrachen al igual que escrachaban a la vicepresidenta del Gobierno legítimo, y más ahora que tiene ese par de pupilos en pañales, que tantas gracias han dado a esa Seguridad social externalizadas y en manos privadas según ellos.

Se imaginan ustedes que izquierda hundida estaría ya desaparecida, que los hermanos Garzones en lugar de vivir como rajás rojos del sistema tendrían que estar opositando a un quiosco de la ONCE para poder ganarse la vida en lugar de estar viviendo del IRPF como rojos totalitarios de tomo y lomo. Es mucho imaginar, pero es probable que de no haber acontecido esta cadena de infortunio provocadas por las malas decisiones de los votantes y las malas gestiones de los políticos de nómina.

Y no soy capaz de imaginar donde estaría el presidente Sanchezsoviet, éste no habla catalán en la intimidad éste lo habla con luces y taquígrafos, y en los subterráneos de la Moncloaca, donde estaría éste en lugar de creer que gobierna esta gran nación, es posible que estuviera haciendo esas tesis que a todo ser privilegiado le lleva siete u ocho años a un pelotero como él, le llevó dos telediarios y además no la ha leído ni el tato. Y ahora en sus 100 días del golpe parlamentario, lleva dos ministros al paro junto a una secretaria, que ha legalizado la prostitución al permitir el sindicato de obreras del amor.

Es fácil que la jueza para la democracia y ministra de defensa también tenga que dimitir, ya que las bombas que quieren vender no son de amor y paz, son bombas que generan unos ingresos sustanciosos y generan una gran cantidad de empleo y que las naciones con algo de prestigio se sentirían orgullosas de tener una de las mejores industria naval militar, aunque nos cueste cientos de millones de euros todos los años.

Se colocó en un ministerio facilongo, y se va a complicar la vida porque cada vez que abre la boca sube la pólvora en Galdácano. La verdad es que de haber podido evitar esos atentados, 192 personas continuarían vivas, no se cuantas no estarían lesionadas, y un montón de familias seguirían disfrutando de su seres queridos.

Y hubiera sido fácil que no hubiéramos sufrido la crisis más dura desde el 92, algún día alguien le pedirá responsabilidades al gran zapatero que tanto dolor causado a esta nación.

Cuantas cosas no hubieran pasado si el pueblo que dícese ser soberano, hubiera votado con la razón y no con el corazón soplaos. Y para colmo el flojo diputado Casado, pasterizado, que iba de tertulia en tertulia, entrando por la puerta trasera, hoy da su primera entrevista y lo reciben como si de una estrella liliputiense se tratase con un Master que tiene mas convalidaciones que estrellas hay en el firmamento. Hoy en el parlamento una dosis de parlamentarismo no ya de segunda B sino de tercera.

Con esta banda de parlamentarios carentes de formación, y casta política. Ya pasó la gran Liada del 11 de septiembre y más de lo mismo pero con algunos, bastantes menos, pero ahí tiene al buen Borrell que al igual que el comandante Rubalcaba jefe de la quinta columna del Pasoe, se despacha con la cara dura que le ha caracterizado a lo largo de su gran y buena vida comiendo de la política, con la Nacionalidad de los catalanes, y que él personalmente tendría a los golpistas catalanes en libertad condicional, algo así como tuvieron al teniente coronel Tejero.

Pero miren dado el desastre del mundial de balompié y que valga como símil, y lo pronto que los españoles cambiamos de criterio, es esperpéntico, por ganarle a una castaña de selección Inglesa y una breva de Croacia, con un Luis Enrique crecidito, al que el 90% de los periodistas le daban cera y ahora le comen el Pelayo. ¿Con este tipo de españoles a donde coño vamos a ir?.

De Fraga a Casado, hasta donde hemos llegado... si algo tenía la derecha era su homogeneidad y estos bobos incluido maese Rajoy han conseguido fragmentarla y así hacer feliz a la izquierda radical y totalitaria. Que por llegar al gobierno son capaces de gobernar con los votos de los que quieren segregar España, y con los votos de los representantes del terror. Convoca elecciones ya, y que este pueblo de irresponsables se haga cargo de sus decisiones.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.