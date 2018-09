Javier Chicote: "Pedro Sánchez, acorralado"

Al rebufo de la lamentable entrevista que Ana Pastor le hizo a Pedro Sánchez en LaSexta, este 16 de septiembre de 2018, Javier Chicote -el periodista que levantó la liebre sobre la tesis plagiada del presidente socialista- escribe unas notas en ABC, que reproducimos por su indudable interés para los españoles.

Titula Chicote con una sóla palabra 'Acorralado':