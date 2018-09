Jesús Millán Muñoz: “¿Quién domina el mundo según Chomsky?”

Noam Chomsky, ha escrito y publicado un libro, con el título ¿Quién domina el mundo?, editado en España en 1916. De Chomsky solo recordaremos que fue profesor del MIT en el departamento de Lingüística y Filosofía.

Al hilo de algunas ideas de Chomsky, tenemos que hacernos esta pregunta, usted o yo, ¿quién cree que domina el mundo? Si es que existe alguien, una entidad, sea sociedad-Estado-cultura que domina el mundo, o quizás aún mejor, ¿quién cree usted que dominará el mundo dentro de cincuenta o cien años? O incluso una cuestión más importante, ¿quién desearía usted que domine el mundo...?

O quizás otra pregunta más importante y esencial, más filosófica, ¿no sería conveniente dar un salto histórico, y plantearse si debe "alguien", entidad o sociedad o cultura dominar el mundo? ¿Es esta la forma correcta de hacerlo, o mejor de dirigir o gestionar los destinos de los seres humanos? O si se quiere una consecuencia de ello ¿no sería necesario intentar crear un orden mundial de otra manera o de otra forma? O quizás ¿Qué el nuevo orden mundial todas las potencias y todas las entidades que rigen o gestionan el mundo si es que existen, se pongan de acuerdo, y no sea un polo-centro el que domine o gestione el mundo, sino que sea entre todos?

Por tanto, terminamos y acabamos con la cuestión que está ya en la historia humana desde hace unas décadas ¿necesitamos un nuevo orden mundial, un Único Estado Mundial, una moneda única mundial, una paz mundial? Pero aquí se abre un interrogante y duda enorme, ¿Querrán los humanos, que están divididos hoy en unas veinte grandes ideologías-culturas-religiones-cosmovisiones-metafísicas vivir todos bajo un único Estado Mundial, con un Nuevo Orden Mundial, con una Moneda Mundial, etc.? ¿Y cómo se conseguiría esto, cómo se caminaría hacia esto, teniendo en cuenta, el mundo real y actual a y en todos los sentidos...?

La situación, al menos para mi mente, mis conocimientos, mi conciencia es enormemente compleja. Existen tantas docenas de grandes factores y variables, y una multitud enorme de interrelaciones reales hoy, y posibles en el mañana que es impredecibles e imprevisible lo que podrá suceder, al menos para mí. Se puede caminar intelectualmente hacia un fin o meta o finalidad, pero el problema es que existen realidades ya presentes, que combinadas pueden cambiar el mundo.

Pondré un ejemplo del pasado acaso cuándo inventaron la ametralladora automática, a finales del siglo diecinueve, y ya la probaron en varios conflictos, en la actual Sudáfrica, y vieron los resultados, no sabían los que gestionaron y empezaron la primera guerra mundial, que dicha arma se utilizaría y que segaría, y esa es la palabra docenas y cientos de miles de vidas. ¿La pregunta que siempre me ha recorrido, es cuándo empezó el conflicto en Europa, los que gestionaron dicho conflicto no eran conscientes de esa realidad, que lo que sucedería es lo que sucedió, y que las ametralladoras, ya masivas en los ejércitos cortarían las vidas como la siega de agosto? ¿O es que utilizaron ese conflicto para un control demográfico, aunque después los resultados florecieron de otra manera y de otra forma...?

Hagámonos la pregunta ahora mismo, evidentemente no se pueden tener en cuenta todas las variables y factores posibles, reales, e incluso factores que parecen secundarios que se pueden convertir en primarios... ¿Hoy disponemos de siete mil millones de seres humanos, disponemos de Internet y de datos masivos con los medios de comunicación, con una masa que percibe que en otras partes del mundo hasta los perros viven mejor que ellos, y tienen derechos que jamás ellos podrán tener, lo que les llevará a pensar que es mejor morir en el camino que continuar viviendo y existiendo en sus lugares...?

¿Además existe una veintena de grandes ideologías-culturas-metafísicas-religiones que de alguna manera, tienen puntos en común, pero ideas y prácticas diferentes, con lo cual, pueden que encajen de alguna manera, o puede que no armonicen, y entren en conflictos, al menos algunas con otras, o al menos, algunas subinterpretaciones de esos sistemas teóricos de simbolización y significación culturales, en la relación de unos con otros...? ¿Además está el peligro constante del planteamiento NBQ, y especialmente el problema, que algunas formas, aunque sean reducidas de esos instrumentos pudiesen ser manejado por grupos o minorías que quieren imponer sus puntos de vista al resto de la población, sean encuadradas en determinadas geografías, sea incluso continentes enteros...?

Por consecuencia, aunque sea una pregunta que no guste, tenemos dos salidas, ¿por un lado o buscamos un Estado Mundial, sea bajo la forma de la ONU o continuamos con los polos de posible gestión del mundo, digamos los cinco o seis grandes continentes-culturas-economías-políticas-demografías que existen hoy y que de alguna forma rigen el mundo? ¿O quizás las elites mundiales, se ponen de acuerdo entre ellas, y en vez, de confrontarse y enfrentarse, empiezan a diseñar, diríamos políticas de gestión mundial, en la que colaboren o no se enfrenten...?

¿Y por último, aunque todo el mundo tiene como el pasatiempo criticar sin medida, quizás sin racionalidad a Estados Unidos, si no existe un Gobierno Mundial Consensuado, quién prefiere usted que le gobierne o gestione, Estados Unidos o imaginemos un Gobierno de la Antártida, por poner un ejemplo imaginario, y no poner un nombre real...?

http://personal.cim.es/filosofía © jmm caminero (27 agosto 2018 cr).