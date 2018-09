Juan Ángel Torres Castro: "Comienzan las clases"

En el Rincón de la Victoria (Málaga), el lunes 17 de Septiembre de 2018 comienzan las clases del ciclo primero de la ESO en sus cursos primero, segundo y tercero, en lo que debería ser el Instituto de Torre de Benagalbon.

El centro educativo está en construcción, y una vez más la Junta de Andalucía ha decidido que las clases se impartan en casetas prefabricadas, ésta vez en la parcela de la obra en que se está construyendo la edificación del instituto.

Los padres de los alumnos vienen reivindicando la construcción del edificio para enseñanza desde hace alrededor de 8 años.

Susana Díaz, es Presidenta de la Junta desde el día 5 de Septiembre de 2013, o sea, desde hace 5 años, y hasta hace unos meses no han comenzando las obras.

Comienza la movida de los padres

Hace alrededor de 8 años, los padres de alumnos de primaria que pasarían a la ESO al terminarla comenzaron a movilizarse, --reuniones con la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, con la Consejería, en el Parlamento Andaluz, han organizado manifestaciones.

Los padres veían que sus hijos terminaban primaria y no había un centro donde ubicarlos cuando comenzaran la ESO, por lo que pretendían hacer ver a los políticos de la Junta lo que ellos estaban apreciando que pasaría y pasó, que sus hijos iban terminando y no había donde meterlos para estudiar el siguiente ciclo formativo.

Parece mentira que lo que ven ciudadanos corrientes sin vinculaciones políticas no lo vean los políticos que cobran por su gestión y deben adelantarse a que los problemas lleguen y resolver previamente.

Susana Díaz Pacheco y la Plataforma Cívica por la construcción del instituto Susana Díaz accedió a la Presidencia de la Junta de Andalucía hace 5 años como hemos dicho.

Los padres de los niños estudiantes después de múltiples reuniones para que se presupuestara, saliera a concurso y se construyera el instituto de Torre Benagalbon antes de que sus hijos terminaran el ciclo que precedía al de este nuevo ciclo escolar y viendo no conseguían nada, más que darles largas, se reunieron y formaron una plataforma cívica pro-instituto, ya hace 5 años, los mismos que lleva Susana Díaz presidiendo la Junta.

Porque se creó la Plataforma de padres de alumnos

Los padres viendo que el centro educativo año tras año no salía a concurso público, porque no aparecía partida presupuestaria en los Presupuestos anuales de la Junta -es imprescindible este la partida librada para pagar los costos de una ejecución--, viendo que sus hijos iban acercándose al estudio de la ESO, su preocupación fue creciendo al igual que sus hijos, veían que las obras no empezaban y la ejecución de una obra de estas características se tarda más de un año.

Muchos de esos tuvieron la mala suerte de que dependiera de los políticos la construcción de un instituto para la formación de sus hijos. Que llegan tarde, como sucedió. El curso 2016-2017 la Junta de Andalucía preparó unas aulas prefabricadas en el Colegio Público Josefina Adecoa, que no tenía clases pero sí algo de terreno, y allí ubicó a 60 niños a estudiar 1º de la ESO, el curso 2017-2018 de ese mismo colegio terminaron primaria otros 90 niños, y nada, la Consejería de Educación montó más prefabricadas, pero tuvieron que mandar 30 niños a otro instituto masificado al no caber mas prefabricadas en el colegio y ya tenemos a 60 niños en 1º de ESO y 60 en 2º, más los 30 niños que no cabían, y la Consejería sin empezar las obras. Y este curso 2018-2019, bueno pues ahora son 120 los niños que pasan a 1º de ESO, 60 a 2º y 60 a 3º, o sea 240 alumnos de instituto, pero sin instituto. Esta vez ya se ha multiplicado el número x 4 y, de 60 se ha pasado a 240 alumnos más los 30 que no cupieron todos sin colegio, lo que ha dado lugar a más manifestaciones, protestas, reuniones, reclamos de audiencias, etc. Los políticos con su dejadez e ineficacia han engordado el problema pero aquí nadie dimite ni se le cesa. En cualquier país europeo, cese fulminante.

Curso 2018-2019, clases en la obra, sin clases y, en prefabricadas

El curso empieza hoy, pero el instituto Torre de Benabalbon no tiene terminada ni la estructura del edificio principal, entonces donde se darán las clases, por decisión de la Consejería de Educación, las clases se impartirán en el solar en que se está realizando la obra, con el riesgo que eso supone para los niños de entre 11 y 14 años, donde se respira el polvo de obra, cemento, etc. donde los estudiantes soportarán los ruidos de maquinaria, tales como radiales, hormigoneras, camiones, voces de operarios (albañiles, ferrallistas, electricistas, encofradores, etc. Alguien cree que los incompetentes de la Junta les ha preparado a los niños estudiantes un lugar optimo para concentrarse en el estudio y la atención en clase?

El agobio de los padres los llevó a la obra para hablar con los operarios sobre la marcha de la obra. Les dijeron que en el fin de semana en jornada de mañana, tarde y noche haría un muro separador con los materiales que estaban esperando. Pero nunca las prisas fueron buenas y en materia de seguridad de los 240 menores, son peores.

Reciente reunión con el Director de infraestructura educativa ISE

Hace unos días, los padres se reunieron con este director, y una vez más propusieron que se instalaran las prefabricadas, eso son casetas que se pueden poner aquí o allí, en un solar que parece ser es municipal cercano a la obra pero aislado de ella. Les dijo ya no había tiempo, pues las clases empezaban ya en breve, el día 17. Esa propuesta ya se había hecho en la Consejería, sin que se preocuparan de ello. Los padres pensaron que claro, en ese otro solar no había obra y por tanto no posee luz de obra, ni conducciones de agua, ni desagües, o sea, más gastos, así que los niños a la obra, que hay que ahorrar. También les dijo que pronto estaría terminado el gimnasio, ¡pero si gimnasia es una de las asignaturas!, no pueden comenzar sin impartir esa asignatura o cualquier otra asignatura, también les dijo que la biblioteca estará terminada en breve, y el Instituto como edificio en Marzo del año que viene. Y los padres saben por los operarios que la obra lleva dos meses de retraso. Que incompetencia, o sea, se va este curso también. El BOJA tenía que estar hace tiempo publicando ceses, pero aquí no pasa nada, así nos va.

Me pregunto adonde ha ido el dinero: A los cursos formativos fantasmas para empleo, a los ERES con jubilaciones de trabajadores sin cotizar, a las Empresas Publicas, a los Asesores, a las subvenciones. En fin, piensen ustedes amigos lectores donde ha ido el dinero, seguro lo saben mejor que yo.

Córdoba, 16 de Septiembre de 2018

Juan Ángel Torres Castro

Abogado

Ex Director General de la Junta de Andalucía.