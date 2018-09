Salvador Monzó Romero: "Cuerpo a tierra"

Nada ni nadie es perfecto,

Ni del Echenique el rito

De tocar tanto el pito

De Podemos... Sin efecto

Con la Purga de Benito

No sentirá el momento

En que su estreñimiento

Lo causa montar Bucéfalo

De cuatro ruedas, -¡ya sépalo!,-

Y no montar el jumento



De cuatro patas fielmente,

Que en cualquier caso son cuatro,

Convirtiendo en un latro-

cinio e impunemente

El Partido: el Teatro

Del más cruel Desengaño,

Pues que vender no hay más paño:

Pues uno motorizado,

Y el otro acomodado

En chalet con sol y baño,



Los demás... ¡cuerpo a tierra!,

Por más que padezcan daño...

Ellos a por su escaño

Y los suyos con la perra

De que, si no este año,

En cuanto haya elecciones,

-Aprendidas las lecciones

Las tienen-, ya el Gobierno

Del Sánchez se irá al cuerno,

Y Podemos... ¡por cojones!:



A chupar cuatro mamones

Y los demás: -los lechones-,

A vivir de ilusiones,

Pues las tetas sin pezones,

Ni leche, ni requesones.