Santiago López Castillo: "Sánchez amenaza con dar"

Cualquiera que no supiera quién es este chisgarabís, se pensaría que es un chulo de barrio, indecente. De aquellos que te esperaban a la salida y te empujaban pechito con pechito, a que te doy, gilipuertas. No, era el mismísimo presidente del gobierno, a buen seguro clonado del zapaterismo o plagiado de un fotomatón con cortinilla. Fue sacarle lo de la tesis doctoral y ponerse a amenazar a diestra y siniestra, más bien a la primera que a la segunda. Redoblaron los tambores de los teléfonos de la Moncloa. Debe tener huevo de "rojos" -línea directa- para comunicarse con los ídem. De modo que el zapaterista "cum laude" se lió la manta con las amenazas, "os vais a enterar", no sabéis con quién estáis hablando, ¿verdad Pilar Rahóla? Y salieron todos los bureau-fax en procesión con destino a la acorazada Brunete, como gustan decir estos despojos del Frente Popular a los que los nacionales ganaron la guerra, y por eso hay que exhumar a Franco no sea que nos pegue dos hostias.

- Con media leche sería suficiente. ¡Bravos, gudaris...!

El inquilino de la Moncloa por la puerta falsa, está frenético. Él se cree personalidad divina. El ser superior y dador de vida. (Hágase incorporar al séptimo cielo la Cadena Ser, para que sepan lo que es bueno). En su frenesí, el zurupeto de la Moncloa ha revuelto Roma con Santiago para que sus universidades encuentren irregularidades académicas en el PP y Ciudadanos. Siempre bajo la promesa de satisfacerles con creces sus abnegadas investigaciones. Es lo suyo; tiene lleno el zurrón de amigotes favorecedores (de doscientos mil a quinientos mil euros), más la tropupe de independentistas y filo terroristas. Sólo falta que este plagiador de tesinas cree una comisión para que Rajoy explique cómo le dieron el título de registrador de la propiedad.

Y si le tocan los cojones -entre los que estamos los articulistas críticos a su gestión, nos miran con lupa, me dicen mis fuentes-, el indigente cultural toma las de Villadiego en el Falcon y nos vamos a tomar por culo. En ello están sus súbditos monclovitas (Salzburgo, Montreal, Nueva York y California) para que a este okupa presidencial le pongan la escalerilla doblando los riñones. Sánchez, a mi modo de ver, es -por más que lo afirme su brigada Goebbels- no se irá ni con aceite hirviendo. Al tiempo. Y si, por ventura, hace una convocatoria electoral, no olviden que varios militantes socialistas denunciaron al vanidoso ser que en las primarias del PSOE llevaba papeletas para dar y tomar con su nombre falsificando los demás aspirantes. Es lo que se entiende por "ejercicio democrático y social".

("Me gusto yo, sólo yo y nadie más que yo..."; al estribillo).