Vicnuel Sánchez: "La manifestación "Hablemos español" en Barcelona (16-IX-18)"

Como suele ocurrir con frecuencia, vemos una vez más a la extrema izquierda y los separatistas actuando contra la libertad de expresión (¡no aprenderán la lección los nacionalistas sensatos, si es que queda alguno!). Cuando hay una manifestación que no les gusta, en vez de convocar ellos otra en otro momento, convocan una contramanifestación en el mismo día y/o en el mismo lugar. Y, a veces ocurre, como en este caso, que las autoridades se ponen, en cierta forma, de parte de la contramanifestación no autorizada. Y lo peor es que ya nos hemos acostumbrado a ello y no hay reacción, no se produce alarma social. ¡Como si no tuviese importancia!. Y también sucede algo similar en otros países europeos. Y, curiosamente, el sambenito de intransigentes, antidemocráticos y violentos se lo cuelgan a lo que llaman extrema derecha , en vez de a la izquierda. Y, además, los separatistas van vendiendo por Europa que ellos son los pacíficos. La realidad es que si no ha habido más violencia ha sido por la enorme paciencia de los demás que no han respondido a multitud de provocaciones: actuaciones de Pepe Rubianes en TV3, pitadas al himno español (son pitadas a ti y a mí), reírse delante de las narices de policías y guardias civiles (luego hablan de la violencia del 1-O, cuando, que yo sepa, no hubo ni hospitalizados), las mencionadas contramanifestaciones, etc. etc.

NOTA: Vengo observando que difundimos muy poco este tipo de actividades que defienden el uso del español (manifestaciones, recogida de firmas, etc.). ¡Con lo justas, importantes y necesarias que son! Apenas se informa, por ejemplo, sobre el lugar y horario de recogida de firmas de apoyo a nuestro idioma. Tendríamos que espabilar.

https://youtu.be/wL2gxrPJlig