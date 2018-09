Raúl Solera Martí: "Ver Telecinco me convierte en peor persona"

Lo primero de todo, debo pedirle disculpas por el titular tan sensacionalista que le he puesto al artículo. Era la única opción que he encontrado factible para llamar su atención y que lo lea.



¿Se ha enterado Ud. de la llamada de la Pantoja a ‘Sálvame' y lo que contó, verdad? Pues yo también y me tragué la entrevista enterita y me arrepiento de ello. Después de ver el programa, pensé, Raúl (que así me llamo) has vuelto a caer en la trampa. A caer y recaer, cómo el que recae en las drogas.

Nos quejamos de la manipulación en los informativos de TV, pero no nos quejamos lo suficiente de la manipulación que ejerce la televisión en el resto de su programación. Vasile (mandamás de Telecinco) diría que la TV no está para educar. Cierto, tiene toda la razón del mundo, pero tampoco está para mentir e intoxicar. No porque veamos en TV una película sobre terroristas quiere decir que nos vayamos a convertir en terroristas, pero si yo veo una película ya sé que no es real y que es ficción, mientras que si veo ciertos programas de la cadena amiga, en ellos me están vendiendo ciertos comportamientos como reales y que igual no lo son o no lo son del todo. Y eso es una estafa, oiga! Aquí y en mi pueblo.

Telecinco es una cadena que cuando la ves ya sabes que no hay que tomársela demasiado en serio. Te sabes de memoria por donde te van a salir, te sabes sus trucos, el problema es que algunos se la siguen o nos la seguimos creyendo y se la toman o nos la tomamos en serio. Y algunos muy en serio y ahí tenemos un problema. TODOS.

Nos venden a través de programas como ‘Sálvame', ‘Ana Rosa', ‘Gran Hermano VIP', etc... que para sobrevivir en la vida hay que pasar y pisar por encima de quién sea, que no hay que tener escrúpulos, que si hay que vender a nuestra madre, se la vende y punto, incluso por cuatro chavos, y que la mejor forma de manipular es utilizando la peor arma posible, que es a través de los sentimientos. Telecinco es un manual constante de aprender a manipular a las personas, y en eso nos estamos convirtiendo, en auténticos manipuladores tóxicos. Telecinco es una fábrica constante de crear monstruos.

Y Vasile diría: «Apague el televisor. Nadie le obliga a ver nuestra cadena». El problema es que en mi caso el consejo me llega tarde. Me he contagiado de esa tele adictiva y no me la puedo dejar así como así y me he dejado contaminar de esa nicotina que quema, como muchos. O puede, y ya finalizo, que sea una televisión que me fascine o que me de igual y que esté en estos momentos utilizándole y manipulándole a Ud. contándole mis batallitas y dándole unos argumentos baratos para que no la vea por ciertos intereses ocultos míos. ¿Quién sabe? He tenido los mejores maestros.