España, los progres, los pijos y el puñetero muñeco de nieve

Ha nevado toda la noche. Y está vez, a diferencia de lo habitual, ha cuajado.

Así que me animo y decido iniciar la jornada con alegría, me forro de ropa y me tiro a la calle con ilusión.

He aquí mi mañana:

08:00 : Hago un muñeco de nieve.

08:10 : Una feminista pasa y me pregunta por qué no hago también una muñeca de nieve.

08:15 : Entonces hago también una muñeca de nieve.

08:17 : La canguro de los vecinos, que es muy progre, protesta por que le parece que el busto de la muñeca es demasiado voluptuoso.

08:20 : La pareja gay del barrio se queja por que, según ellos, debí haber hecho dos muñecos de nieve cogidos de la mano.

08:25 : Los vegetarianos del Nº 12 se quejan por la zanahoria que hace de nariz al muñeco: las verduras son comida y no deberían usarse para eso.

08:28 : Me tratan de racista por que la pareja es blanca.

08:31 : Los musulmanes de la acera de enfrente quieren que ponga un pañuelo sobre la cabeza a la muñeca.

08:35 : Se presentan dos municipales y tras examinar la ' obra ', me dicen que el Ayuntamiento de Carmena y los de Podemos exige un certificado, donde se acredite que el muñeco ha sido consensuado con las juntas y foros locales y si deja el suficiente espacio para pasear por las aceras adyacentes.

08:40 : Alguien llama a la Comisaría, que envía una patrulla a ver qué pasa.

08:42 : Me dicen los agentes que debo quitar el palo de escoba que sostiene el muñeco y las ramas que hacen de brazos, pues podrían usarse como arma mortal. Las cosas empeoran cuando gruño "sí, sobre todo si los tenéis en el c***" .

. 08:45 : Viene el equipo de LaSextaTV. Me preguntan si sé la diferencia entre un muñeco de nieve y una muñeca de nieve. Respondo: "Sí,las bolas " y me llaman " sexista " en antena, mientras los tertulianos en plató se indignan y piden medidas inmediatas.

08:52 : Mi teléfono móvil es requisado, controlado y me llevan detenido a comisaría.

09:00: Hablaba en el Telediario, por lo que sospechan que soy un terrorista que aprovecha el mal tiempo para provocar desórdenes públicos.

09:10 : Me preguntan si tengo cómplices.

09:29 : Un grupo yijadista desconocido reivindica la acción.

Moraleja : esta historia no tiene moraleja, sólo es la España vivimos hoy en día. Y por si sirve de consuelo, lo mismo pasa en casin todos lados en esta rica, vieja, floja y opulenta Europa.

¡FELIZ BLANCO DÍA! ¡CABRONES!❄⛄

¿Te gusta, papá?