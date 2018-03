Los nefastos datos de audiencia de Canal #0 de Movistar+ demuestran que el dinero no lo es todo

Nos lo quieren vender como la 'Créme de la créme', el canal de pago elitista por excelencia por sus contenidos, pero el resultado que obtiene dice otra cosa muy diferente.



Canal #0 de Movistar+, dirigido por el veterano Fernando Jerez, se tiene que conformar solo con el 3% de audiencia de la tarta de los canales de pago, y eso es poco, muy poco, sobre todo si tenemos en cuenta, según cuenta La Mosca Mediática, que se gasta 30 millones de euros anuales.



Cuando uno escucha hablar a Fernando Jerez parece que está hablando del 'Louis Vuitton' de las televisiones. Sus programas son maravillosos, únicos, sus presentadores los mejores profesionales del sector, casi galácticos y su audiencia... su audiencia parece no darse cuenta de ello ya que algunos programas tienen menos espectadores que la antigua Carta de Ajuste.



Aún así, para este veterano directivo que antes ha dejado su impronta en Telemadid, Antena 3, Cuatro, Discovery Max, ellos siempre lo hacen bien, nunca fracasan, es el público el que no sabe entender ese 'gran producto' que ofrecen.



Tras la fuga de Raquel Sánchez Silva a TVE después de su sonado fracaso con 'Likes' en #0 o los ridículos 30.000 espectadores que consiguió atraer Berto Romero de media con su serie 'Mira lo que has hecho', lo que representa tan solo un 0,24% de audiencia, llegando incluso a marcar mínimo en su estreno de un 0,17% de share, en Movistar+ no pasa nada.



Es obvio que lo único que tienen y les sobra es dinero. Y eso no solo se puede ver por el que invierten en sus contenidos, sino por el que derrochan en cualquier presentación ante los medios de comunicación que hacen del canal que dirige Fernando Jerez, montando todo un despliegue de medios y llevando siempre a su plantilla de presentadores al completo.



Quizá gran parte del fracaso de #0 sea como lo ha configurado Jerez. Su parecido es el de un canal de televisión en abierto y no el de un canal de pago y quizá sea eso lo que rechace el espectador de este tipo de canales televisivos.



Por fortuna al menos genera trabajo para unos cientos de empleados y eso es algo bueno para el sector

