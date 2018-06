¿Por qué Juanito Puigcorbe el independentista abandona el Ayuntamiento de Barcelona?

En los últimos años es fascinante observar como los honrados "creadores" (palabra utilizada hasta la saciedad en el discurso de dimisión de Maxim "El Breve") han dado el salto a la política, me imagino que buscando su gran y definitiva creación.

Al parecer, todos ellos buscan beneficiar la cultura española y, más en concreto, algunos de los campos de ésta como son el teatro, el cine, la pintura, la televisión, etc. Por este motivo han sido elegidos estos señores, relevantes figuras en sus campos de creación. Huerta, según he leído, un gran escritor, aunque es verdad que en ocasiones este calificativo se adjudica muy a la ligera. Puigcorbé, un inmenso director, actor y guionista. Y se me olvida aquel otro ilustre creador, aquel Lluis Llach, ¿lo recuerdan?, el cantante que no canta y el respetuoso demócrata que llegó a la política para amenazar con la "estaca" a los funcionarios.

Pero lo verdaderamente genial de todos ellos, y de algún otro, no lo aportan cuando llegan a la política (en ese momento todos los colectivos de FEMINISTAS, artistas y muchos otros les dedican todo tipo de parabienes), y sí cuando la abandonan. Huerta abandona porque, al parecer, olvidar incluir en su currículum su mejor creación, la de una sociedad limitada para defraudar impuestos a la Hacienda de todos los españoles, a esa con la que después querría subvencionar películas y otras cuestiones de la cultura.

Aunque tengo que reconocer que la huida más curiosa es la del actor y guionista Juanito (desde que milita en ERC Joan). El pasado día 8 abandonó su puesto de concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona por "motivos personales". La verdad es que siendo guionista, el de su marcha voluntaria no ha sido el mejor de sus guiones. ¿O es que no ha sido voluntaria su marcha?. Es que suele ocurrir que cuando uno alega para irse los motivos personales se suelen ocultar otros motivos. ¿Tiene usted otros motivos Sr. Puigcorbe?, ¿ha dimitido usted o lo han forzado sus COMPAÑERAS y compañeros del partido?.

Yo, créame, estoy dispuesto a que me convenza, aunque no sería la primera vez que después me arrepienta por confiar a ciegas en gente que tiene "secretillos" ocultos. En cualquier caso, en el momento actual, me siento más tranquilo porque cuando alguien no es transparente y miente es inmediatamente desenmascarado por cualquiera de los colectivos de MUJERES u hombres de este país. A ellos, a los colectivos, les agradezco su lucha por la transparencia, y a LAS que se callan o los que se callan no tengo nada que decirles, salvo que el silencio les convierte en cómplices.

Me gustaría finalizar danto las gracias a los otros políticos, a los profesionales. Sigan ustedes eligiendo creadores de esta talla que la cosa va bien.