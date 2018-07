Rafael Reina: "¿Nueva TVE?"

Tenemos una nueva TVE, un Nuevo telediario y como no una nueva semántica, -Mucho para escribir -

No ha tardado en empezar a sobresalir los nuevos colores de TVE. Morado desde luego. Por cierto ¿Sigue siendo el color morado el reservado para los difuntos? Lo digo por la repentina defunción de la fidelidad en TVE, en su edición Internacional al menos.

Hoy en las noticias, se ha cambiado el titulo de los árabes de Gaza, ya no son Palestinos, ni son refugiados y por supuesto, Hamas no es ya un grupo Terrorista (Reconocido Internacionalmente), ahora son Organización Integrista (en un principio pensé que era un error de pronunciación y que se refería a "terrorista" pero no, no era un error, ahora son "Integristas". Sera por estar "integrando" a menores en su "Organización"... menores me refiero a niños y niñas de 6 a 10 años, para ser escudos de los famosos "Yihadistas".

Lo que evita decir es que los dos menores fallecidos, estaban acompañados de cabecillas de la ORGANIZACIÓN TERRORISTA HAMAS. No puedo certificar que estuvieran voluntariamente o no, en buena Fe y para evitar caer yo, como la nueva época Televisiva de la FAKE NEWS.

Pero lo sorprendente de esta noticias PODEMITIZADAS según TVE; las razones para los bombardeos Israelitas, son causados por las protestas en la frontera y no por los 120 cohetes y morteros que han caído en Israel lanzados desde Gaza en la últimas 24 horas, eso no es la causa, ni las viviendas destrozadas por esto morteros, ni los hospitalizados por la explosiones, eso no tiene importancia, eso es una excusa de Israel para gastar millones de dólares en Patriots para interceptar los cohetes y morteros de los terroristas.

Lo importante es decir que Hamas está intentado dialogar para reducir la violencia, lo cual no tiene fundamento, cuando es Hamas quien alquila autobuses para llevar civiles de todo los géneros y edades, a la frontera a cambio de cubrirles las necesidades básicas de esos desesperados en Gaza, ni explica la prohibición de dejar entrar en Gaza, comida, medicinas y artículos de primera necesidad al punto que los alimentos se pudren en los camiones, antes las altas temperaturas, ni explica su bombardeo a centro de suministro de electricidad fuera de Gaza, pero para Gaza (los transformadores fueron sacados de Gaza, por los constantes ataques Terroristas que sufrían, aunque los perjudicados siempre y exclusivamente era los propios habitantes de Gaza).

Hamas es un grupo terrorista y cualquiera que apoye al terrorismo, sea por radio, TV o prensa, es tan Terrorista como ellos. TVE con este tipo de noticias, apoya desde ETA, al Daesh, desde las FARC a Hamas, el terrorismo es igual, sea de color que sea, Rojo, Verde o como en este caso Morado.

Un Terrorista es un asesino, un criminal, un voluntario demente, peligroso para el ser humano.