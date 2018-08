Noam Chomsky: "La Venezuela chavista es un desastre, la corrupción ha sido extrema"

"Venezuela tiene realmente una situación de desastre. La economía se basa en el petróleo, probablemente en mayor medida como nunca antes. Y la corrupción y el robo han sido extrema, especialmente después de la muerte de Chávez".

Eso afirma el izquierdista Noam Chomsky, personaje al que el chavismo adoptó como uno de sus gurus hasta que comenzó a deslindarse del gobierno del tirano Nicolás Maduro (Julio Borges deja con el culo al aire a Zapatero: "Me amenazó con la cárcel si no me no plegaba a un acuerdo con el dictador Maduro").

En una entrevista realizada por el noticiario televisivo, radial y de internet norteamericano Democracy Now, Chomsky acotó que los gobiernos de izquierda en Latinoamérica no aprovecharon la oportunidad que tuvieron para tratar de crear economías sostenibles y viables.

"Casi todos - Venezuela, Brasil, Argentina y otros - se apoyaron en el alza de los precios de las materias primas, que es un fenómeno temporal. Los precios subieron principalmente debido al crecimiento de China. Así que hubo un aumento en el precio del petróleo, de la soja, entre otros. Y en vez de tratar de desarrollar una economía sostenible con la manufactura y la agricultura, simplemente confiaron en las materias primas que podrían exportar".

En este caso ubica a Venezuela que como país potencialmente rico en lo agrícola, pero que no desarrolló al sector.

"Eso es muy perjudicial, no sólo no es un éxito, sino que es un modelo de desarrollo dañino".

El fallecido presidente Hugo Chávez llegó a recomendar los libros del norteamericano desde el año 2006 y los recibió en el Palacio de Miraflores en agosto de 2009. Desde ese entonces se convirtió en un gurú para el chavismo (Seis países americanos se unen para denunciar al dictador Maduro ante la Corte Penal Internacional).

"Es Chomsky uno de los intelectuales que más ha abonado en la lucha contra la hegemonía imperial, de la élite que gobierna en los Estados Unidos (...) Yo cargaba no uno, sino varios libros de Chomsky", dijo Chávez en esa oportunidad.

Fue famosa la recomendación del mandatario en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2006 realizada en la ciudad de Nueva York (EEUU), de uno de los libros de Chomsky "Hegemonía o Superivencia".

El norteamericano en 2009 consideraba que Chávez "construía un mundo diferente y posible", pero seis años después reconoce que "en América Latina, el modelo de Chávez ha sido destructivo".

Chomsky resaltó en la reciente entrevista con Democracy Now que Venezuela aún se ubica por encima de Brasil en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.

"Por lo tanto, hay esperanzas y posibilidades para la reconstrucción y el desarrollo. Pero la promesa de los primeros años se ha perdido considerablemente".

Recalcó que la "enorme corrupción" también ha sido un factor en ese retroceso que observa en América Latina.