El silencio de la prensa sobre las islamistas y proetarras que organizaron la marcha contra Trump

Volvamos a repetirlo: el problema no son las noticias falsas sino que la mentira se imponga como la única verdad con la complicidad de los periodistas. La auténtica plaga de nuestra época es la que profetizó Jean François Revel en su libro 'El conocimiento inútil': "Los que recogen la información parecen tener como preocupación dominante el falsificarla, y los que la reciben, la de eludirla".

No se me ocurre mejor ejemplo de esta profecía que la Women's March: la marea humana que invadió Washington este 21 de enero de 2017 para protestar contra Trump, una superchería orquestrada por feministas radicales vinculadas a organizaciones terroristas camuflada por la máquina del fango de gran marcha por los derechos civiles.

La misma prensa española que le ha dedicado sobrecogedoras crónicas a la marcha de las mujeres "contra el machismo ideológico" de Trump no vio necesario tomarse el trabajo de rastrear el pasado de las ultrafeministas que lideraron la manifestación. No vaya a ser que una búsqueda en Google te arruine un buen titular.

"Washington ha asistido sin saberlo a una revolución, la de la resistencia ciudadana", escribe entre lágrimas Jan Martínez Ahrens en El País. Hasta el ABC se deja llevar por la emoción: "Nadie recuerda una protesta del tamaño de la de ayer en el mismo fin de semana de la investidura de un presidente" y le dedicó una portada horrible con el titular: "El populismo se vuelve contra Trump". [En la versión digital se dieron cuenta de que no se entendía y lo cambiaron por "La calle se vuelve contra Trump"]

1979:100k women in Teheran protest forced hijab by new Islamist govt

2017:Privileged US feminists think Hijab symbol of resistance.Go figure pic.twitter.com/VHAoKIX0nX — Rupa Subramanya (@rupasubramanya) 23 de enero de 2017

En Twitter el periodista Cristian Campos se tomó la molestia de indagar sobre las organizadoras. Entre esos ángeles de la resistencia civil está la ‘pantera negra' Angela Davis, que vino a España en 2016 con el único propósito de poder ver a Arnaldo Otegi : "Es un honor estar aquí como una de las firmantes del manifiesto Free Otegi, Free Them All y pido la libertad de Otegi y de todos los presos políticos del País Vasco...".

Angela Davis, que acaba de hablar en la Women's March, es esta misma Angela Davis. Yo sólo aviso, ¿eh? https://t.co/URTy4vOMRX — Cristian Campos (@crpandemonium) 21 de enero de 2017

También encontramos a una islamista radical como Linda Sarsour, una feminista fanática que defiende ¡la Sharia! y mantiene fraternales lazos con los terroristas de Hamas.

Linda Sarsour, una de las organizadoras de la #WomensMarch , partidaria de la ley islámica. Curioso. pic.twitter.com/rcacwZwoPS — Joven Europeo (@JovenEuropeo) 22 de enero de 2017

De ahí que una de las escenas más ridículas de esta marcha haya sido ver a algunas mujeres colocarse la bandera norteamericana como un hiyab. Conmueve ver cómo una izquierda infantiloide entierra sus principios en nombre del Islam. Y todos fingiendo defender los derechos de la mujer.

Allí pudo escucharse a otra ilustre feminista como Madonna, que quiso convertirse al Islam en 2013 pero cambió de idea cuando vio cómo los islamistas lapidan a las adúlteras y cuelgan de las grúas a los homosexuales. Hizo campaña por Hillary Clinton prometiendo al heteropatriarcado una mamada a cambio de su voto.

Logros de Trump:

-Que los progres españoles defiendan el español ✔

-Que Madonna la chupe gratis ✔

-Que un señor americano se ponga hiyab ✔ — Satyros (@Jon_GoRo) 23 de enero de 2017

No podemos olvidarnos de otra gran feminista como Gloria Stenheim, a la que el digital de Nacho Escolar le dedica una laudatoria reseña.

Se les olvida mencionar que Stenheim apoyó a Bill Clinton en 2010 en una bochornosa columna en The New York Times en la que decía que si la becaria Lewinsky no había sido violada, tampoco lo habían sido los principios del feminismo.

Y dejó guiño al Islam: "Si obliga Trump a los musulmanes a registrarse, todos nos registraremos como musulmanes".

Cerca de Stenheim unas adolescentes portaban unos carteles: My president blocked me on Twitter'. Pensar que Rosa Parks se negó en 1955 a ceder su asiento a un blanco para que ahora vengan unas niñatas a quejarse porque Trump las bloquea de Twitter. Y a eso le llaman 'resistencia civil'. Venga ya.