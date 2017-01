Santi Vidal, nuevo mártir de la patria catalana por revelar la guerra sucia de los separatistas

Algunos creen que las sorprendentes declaraciones del fulminado senador de ERC, Santi Vidal, revelando los planes de los separatistas para hacerse con el control de Cataluña son de traca y que el personaje es un payaso al que no hay que tomar en serio.

El propio diario El País, que destapó las descacharrantes conferencias del ex asesor de Artur Mas y redactor del borrador de la constitución catalana, tacha a sus declaraciones de "estrambóticas".

Al igual que Fellini, siempre hay que creerse a los payasos porque representan las crueldades del hombre a través de la risa. Vidal no para de reírse en sus conferencias. Lo hace con total impunidad después de anunciarles a los presentes la mala noticia de que el Govern les tiene a todos fichados.

"Tengo una mala noticia para vosotros. En este momento, el Govern tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Esto es legal? Pues no. Está protegido por la Ley de Protección de bases de datos del Gobierno español. Pero tontos no somos. Ya sabemos que no nos facilitarán [esta información] de manera voluntaria. Y esto sirve para el censo electoral y tantas y tantas cosas. Estáis todos fichados".