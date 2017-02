Artur Mas se escuda en los 'voluntarios' para pasarse la ley por el arco del triunfo

Ni desobediciencia ni prevaricación: la culpa del 9-N fue de los voluntarios. Artur Mas ha basado su estrategia en un desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, dando a entender que una vez paralizado el simulacro de consulta, el 'proceso participativo' --como le ha llamado-- quedaba en manos de voluntarios.

De esta forma, mata dos pájaros de un tiro: refuerza su rol de líder independentista ante las bases soberanistas al tiempo que intenta cubrirse las espaldas ante la justicia.

"Con el cambio de formato la administración no tenía capacidad por ella misma para hacer el proceso participativo, o se apuntaba gente necesaria para cubrir todas las mesas o no se podía haber realizado", declaró Mas quien aseguró que se apuntaron 42.000 voluntarios sin ninguna retribución. Vaya usted y pregúnteles. No solo se sienten impunes sino que hasta se chulean de ello.

"Fueron un elemento y pieza clave imprescindible de la organización del 9-N", ha remarcado Mas olvidándose decir que no todo fue tan "voluntario" como lo pinta: sí hubo presiones para participar.

"Nadie nos advirtió de que desobedecer a un tribunal podría tener consecuencias":Artur Mas,orinador profesional sobre tribunales d justicia. — Pastrana (@JosPastr) 6 de febrero de 2017

Recordemos el caso de Dolores Agenjo, la directora del instituto público Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a dar las llaves del centro a los voluntarios de la consulta del 9-N, y que aseguró haber recibido recibió presiones de responsables de la Generalitat.

"Dadas las actuales circunstancias en Cataluña, lo fácil habría sido ceder y entregar las llaves. Acarrea menos problemas desobedecer la ley en Cataluña que cumplirla", dijo Agenjo con notable poder de síntesis.

"La administración colaboró en lo que pudo pero ya no era la responsable de la organización del 9-N" destacó Mas y añadió que "no había ánimo de cometer ningún delito ni ánimo de desobedecer a nadie, nuestro ánimo era estar a la altura de las circunstancias y por todos los medios posibles promover la participación".

¿Nos toma el ex president por idiotas? ¿Quién dijo que el 9-N fue un golpe donde el Estado español estuvo contra las cuerdas igual que el 23-F? ¿No fue usted señor Mas?

El mismo Mas que se hartó de decir que era necesario marcarle un gol al Estado para poder realizar la consulta. Ya lo explicó Teresa Freixes, catedrática en Derecho Constitucional: "Es evidente que existía una clara voluntad de tergiversar jurídicamente la preparación del 9N y que no debían de estar muy seguros sobre la legalidad de su actuación cuando se tenía que actuar con subterfugios y utilizando técnicas de filibusterismo".

La defensa de Mas se escuda en que el día de la votación "nos dimos cuentas que habíamos actuado correctamente". Encima se ha chuleado preguntando "si tan evidente que aquéllo era un delito ¿cómo puede ser que el Constitucional no hiciese nada para pararlo? ni la Fiscalía actuase", a lo cual el juez le tuvo que bajar los humos recordándole que él no está sentado en el banquillo para preguntar.

La contradicción es evidente, tanto que hasta el PP se dan por aludidos: "Un día dice que el Tribunal Constitucional es un órgano coactivo político que le impidió llevar a cabo la voluntad del pueblo, y hoy dice que ese tribunal no le dijo absolutamente nada y que por tanto no ha incumplido la ley", afirmó Pablo Casado desde Génova.



Mañana declara Dolores Agenjo, la maestra que plantó cara a Artur Mas el 9N. Dignidad y coraje frente al separatismo. #EstamosContigo pic.twitter.com/L2G0DhviIW — Convivencia Cívica (@CCivicaCatalana) 6 de febrero de 2017

Según Freixes, la resolución, en forma de auto, del Tribunal Constitucional afirma expresa y claramente que "acuerda suspender los actos impugnados (desde el 31 de octubre de 2014, fecha de interposición del recurso, para las partes del proceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para los terceros), así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella". Se suspende, pues, tanto la consulta, como las actuaciones de preparación o que estén vinculadas a ella.

Artur Mas declaró que había que engañar al Estado... ¿y ahora se escandalizan ante las revelaciones de Santi Vidal? Esto no cuadra. pic.twitter.com/DoRpEgbOhY — Estrellado (@arturelpayaso2) 27 de enero de 2017

LA SALVACIÓN DE MAS: "YO NO SABÍA QUE ERA DELITO"

Pero no son pocos los que ven que Mas podría encontrar en este punto su tabla de salvación. Dos pocos sospechosos de bailarle el agua al los nacionalistas como Xavier Vidal-Folch en El País y José Antonio Zarzalejos en La Vanguardia creen puede haber base legal para que Mas se libre de este delito porque "el TC solo le informó de su providencia de suspensión de la votación el día 4, por correo electrónico, a las 13.47 (precisión de la fiscalía). No hubo reiteración de la "orden" ni advertencia adjunta alguna de las posibles sanciones en caso de incumplirla, contra lo que le había solicitado el Gobierno" (Vidal Folch).

Mas se aferra a este madero como un naúfrago flotando en el mar porque como recuerda Zarzalejos "la subsunción de aquellos hechos del 9-N en los tipos penales de la prevaricación y la desobediencia ha de ser completa, se debe demostrar sin lugar a dudas que los acusados fueron los autores y que actuaron con dolo (querer y saber)". O en otras palabras, los magistrados no condenarán o absolverán en función del contexto, sino en razón de criterios técnicos.