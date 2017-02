Los rasputines no ganan congresos: las claves de la humillante derrota de Errejón

La estrategia de Íñigo Errejón de tirar la piedra y esconder la mano --"Pablo es mi secretario general"-- se ha saldado con una derrota humillante en Vistalegre II. Errejón ha pagado muy caro su falta de atrevimiento al negarse a presentar una candidatura alternativa.

No es de extrañar que su endeble e incomprensible discurso haya levantado más abucheos que aplausos. Nadie entendió como el ‘número dos' evitó hacer de su voz la ira de un sector de Podemos harto del vedettismo de Iglesias. Empecinado en seguir siendo el cerebro intelectual y estratégico de Podemos, cavó su tumba política al negarse a asumir que Iglesias ya no lo quería a su lado. Los rasputines no ganan congresos.

Vistalegre II decretó la muerte del errejonismo entre gritos de 'unidad, unidad', una escenografía jovial y sobreactuada para esconder la caída del hombre que estaba llamado a derrotar a Pablo Iglesias y que acabó con L'Estaca de Lluís Llach clavada en su pecho.

De maquinaria electoral, Podemos ha pasado a ser una maquinaria de poder, y ya funciona como cualquier partido político más: una agencia de colocación para emplear a sus afines como pago de favores.

Podemos no es más que la suma de jóvenes sin futuro que se disfrazaron de víctimas del Sistema para poder vivir cómoda y holgadamente del Presupuesto. Y los que se dejaron la garganta y se destrozaron las manos aplaudiendo a Iglesias son los que más le deben su carguito. La ley no escrita de la partitocracia.

Concejales, diputados, alcaldes y todo un ejército de amigos, parejas y familiares enchufados como asesores son la nueva casta dentro de Podemos. En un país donde se ve como algo casi natural que el que llegue al poder coloque a los suyos, la llegada de Errejón hubiera dejado a cientos de los 'inscritas e inscritos' sin su plato de sopa boba.

CHANTAJE EMOCIONAL Y UN SISTEMA DE VOTACIÓN CORRUPTIBLE

El manual político de Iglesias, su ‘si no gano, me voy' le ha vuelto a funcionar en Vistalegre II como en el I cuando se enfrentó a Echenique y los ‘anticapis'. Es un chantaje emocional que le sirve como instrumento de sometimiento de las sentimentales bases podemitas, inmunes a la cursilería de su líder.

Al igual que Rajoy, Iglesias ganó presentándose como única alternativa al vacío. ‘O me das el poder o me largo' fue el mensaje del macho alfa ante un Errejón cuya pancarta era la cuadratura imposible de un círculo: ‘Iglesias de conductor y yo de co-piloto'. Como le dijo Monedero, su mayor enemigo, si una orquesta tiene dos directores de orquesta, lo más probable es que desafine.

Quizá la historia hubiera sido muy distinta si en lugar de votar bajo el corruptible sistema ‘Desborda', diseñado por el maquiavélico Pablo Echenique para introducir un sesgo en favor de la lista mayoritaria, se hubiera votado por urnas como toda la vida. Pero ahora ya es tarde. El pablismo exige obediencia. El puño cerrado ha aplastado a la ‘uve'. Podemos ya tiene a su nuevo caudillo.