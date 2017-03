Irene Villa siente náuseas ante el último vómito de Podemos

Demoledor artículo en La Razón de Irene Villa este 30 de marzo de 2017 que no puede entender como Podemos ha pedido la derogación del delito de enaltecimiento de terrorismo. Clara como siempre, así arranca:

Si ya nos cuesta superar las páginas más dolorosas, absurdas, sangrientas, de la sinrazón terrorista, que no venga nadie a decir que quienes lo promueven, jalean, ensalzan, están meramente ejerciendo su libertad de expresión.

Aunque siempre he pensado que contar chistes sobre mí al menos consigue que no se olvide esa parte tan trágica de la historia de España en la que los terroristas creían tener el poder sobre toda nuestra ciudadanía, y que jamás me ofendería una broma, porque lo tomo como lo que es: una broma (y el sentido del humor no puede faltar nunca), he de reconocer que el hecho de que haya un partido que decida presentar una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a modificar el Código Penal y suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo (despenalizarlo), me produce lo primero incredulidad, como una de esas bromas que me tomo con buen humor, pero leyendo profundamente la noticia, e imaginando un lugar contaminado con ese odio, siento hasta náuseas.