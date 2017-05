PSOE: volver al revanchismo con sólo 74.000 votos

LA resaca de la nueva sacudida vivida en el PSOE con el retorno de Pedro Sánchez a la Secretaría General no aportó este 22 de mayo de 2017 ninguna buena noticia a la estabilidad.

Una de sus primeras conversaciones fue con Pablo Iglesias, quien no ha tardado ni veinticuatro horas en tenderle la trampa de amagar con retirar su moción de censura contra Rajoy si Sánchez decide impulsar una propia para desalojar al PP de La Moncloa.

No es bueno que Sánchez y Rajoy no se hayan dirigido la palabra; no es bueno que una destacada sanchista como Adriana Lastra exigiese ayer a los barones perdedores que pidan perdón a la militancia, y no es bueno el halo de convulsión que apunta a una inminente parálisis legislativa con el escoramiento del PSOE hacia la extrema izquierda.

Sánchez tendrá difícil pacificar el partido, nombrar una nueva Ejecutiva con respaldo unánime y que el PSOE conforme un Comité Federal en paz y armonía. Habrá barones que duden si seguir planteando batalla en el próximo congreso federal. Pero si lo hacen, será desde tal grado de desautorización interna que cualquier intento de ataque a Sánchez será anecdótico.

Lo cierto es que 74.223 militantes del PSOE van a poner en jaque la gobernabilidad de 46 millones de españoles, porque si en algo no ha mentido nunca Sánchez es en su obsesión por expulsar al PP de las instituciones.

Conviene, en todo caso, resaltar ese número de apoyos militantes con los que Sánchez regresa a Ferraz.

En las primarias francesas, Hamon fue candidato del Partido Socialista con el voto de 1,2 millones de simpatizantes de la sigla. En el Reino Unido, Jeremy Corbyn llegó al timón del Partido Laborista respaldado por casi 350.000 militantes. Sánchez no llegó a 75.000 votos, que se antojan pocos como aval para intentar «cambiar España».