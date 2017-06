Boadella machaca a 'Cocomocho' y sus gérmenes separatistas en una magistral tribuna en Le Monde

Impecable y detallado. El dramaturgo Albert Boadella ha hecho un ejercicio magistral a la hora de explicarle a los lectores de Le Monde lo que sucede en Cataluña y cómo desmontar las mentiras de los Puigdemont y sus mariachis separatistas.

El director teatral despelleja con argumentos todas las falacias de los independentistas y le aclara a los franceses y a la comunidad internacional, por si albergaban dudas, de que ese mantra del 'España nos roba', lejos de ser una verdad incuestionable, es una patraña fácilmente rebatible. El mayor ejemplo, el techo competencial alcanzado por Cataluña.

El texto, que reproduce el diario El Mundo este 24 de junio de 2017, es el siguiente:

El presidente Mitterrand afirmaba que el nacionalismo es la guerra. Lo describía así porque Europa ha conocido en su propia carne las trágicas consecuencias de instigar este impulso primario que alienta la insolidaridad, la xenofobia y la destrucción de la diversidad. En cierta medida la Unión Europea nace para tratar de atajar estos brotes disgregadores que acaban conduciendo irreversiblemente al enfrentamiento. No obstante, en los últimos tiempos, la extrema derecha europea reaparece bajo la incitación ultranacionalista que impulsa un blindaje territorial para filtrar cualquier intrusión foránea a través de promover políticas insolidarias. En este sentido, el nacionalismo catalán tiene connotaciones con esta extrema derecha emergente. Es la región rica que no quiere el lastre de territorios menos prósperos. En el núcleo de sus objetivos hallamos el separatismo insolidario y disgregador tratando de romper y poner fronteras a una España democrática organizada bajo un sólido principio de libertades. Desde el año 1980 España viene desempeñando una política de descentralización única en Europa. Nuestra Constitución ha estructurado el Estado en forma de autonomías. Cataluña tiene traspasadas la mayoría de competencias del Estado. Un Estado que declara el catalán como lengua oficial de Cataluña y la dota de parlamento propio con las atribuciones de enseñanza, policía, sanidad, obras públicas, urbanismo, radio, televisión, etc.