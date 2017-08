El brutal mensaje de Losantos contra el comunismo pone en evidencia al Gobierno español y al infame ZP

Federico Jiménez Losantos se lanza a la yugular del comunismo y también de un Gobierno de España que lleva años de dejadez permitiendo auténticos estropicios en Venezuela.

El de Libertad Digital arranca así:

Lo de Caracas es tan trágico, tan triste, tan grotesco, que, de no mediar la trágica historia de los cien años de comunismo (se cumplen el 7 de noviembre) que es la de una desmemoria, una cobardía, una búsqueda continua de cualquier excusa para no afrontar los hechos desagradables, podría habernos sorprendido. Por desgracia, lo que está pasando es lo que pasó en Cuba hace casi sesenta años cuando la gente decía: "aquí no puede triunfar el comunismo". Y bendecido por el Papa, santificado por Obama y financiado por Rajoy, que perdonó al castrismo cien mil millones de euros, no sólo sigue imperando despóticamente en La Habana sino que acaba de abrir su primera narcosucursual en Caracas.