El Caballo de Troya Separatista

A primera vista podría pensarse que el turbulento y contradictorio proceso por el que se pretende crear una República independiente en Cataluña va a la deriva, sin orden ni concierto. Pero sería un error. Es evidente que quienes lo dirigen no saben cómo materializarla dada la dificultad de llevarla a buen puerto, al ser ilegal y contar con el rechazo del Gobierno central y la mayoría de los españoles; pero eso no significa que hayan renunciado a su locura.

Sin duda la impresionante manifestación del pasado ocho de octubre por la unidad de España y en contra de la ruptura, tuvo un enorme impacto. Demostró que Cataluña es una sociedad dividida en la que los independentistas no tienen mayoría. A todo ello hay que añadir que numerosas empresas empiezan a abandonar un barco que parece hacer agua, que no ofrece estabilidad ni seguridad, junto con el hecho de que la Unión Europea tampoco apoya el proceso de ruptura. Es consciente de que no sólo puede afectar a España sino también a Europa. El nacionalismo en el siglo XX fue una tragedia que terminó destruyendo la convivencia europea y causando todo tipo de males.

Pero a pesar de las expectativas que se generaron a raíz de esta nueva situación en el sentido de que finalmente pudiera imponerse la sensatez, era muy difícil que los líderes separatistas que han conducido a Cataluña al borde del precipicio, fueran a echar marcha atrás. Finalmente han declarado la independencia aunque la hayan dejado en el invernadero. Es un repliegue estratégico a la espera del que el Gobierno actúe, conscientes de que cualquier acción del mismo puede reforzar sus posiciones.

En alguna medida han repetido el esquema de lo que sucedió el día del referéndum. Sabían que había quedado descalificado, que se había convertido en una especie de pantomima tras la actuación judicial y que de poco servía. Su única esperanza era que se produjeran altercados a la hora de votar, lo que reforzaría su posición, como así fue. Si eso finalmente sucedía, permitiría una manipulación a nivel internacional y sobre todo "fracturaría la sociedad": no era otro su objetivo. Por eso mantuvieron el referéndum y utilizaron todos los medios a su alcance para provocar el enfrentamiento, manipulando incluso a cuantos votantes de buena fe necesitaran.

¿Por qué España se oponía a que los catalanes decidieran su futuro?. Por la misma razón, podría decirse, que la Cataluña independiente, si llegara a existir, se opondría tajantemente a que Tarragona o Lérida decidieran convocar un referéndum para separarse de esa Arcadia feliz que al parecer va a ser la Republica Independiente catalana.

De nuevo nos encontramos ahora con otra puesta en escena, más elaborada de lo que pudiera parecer. Todos los actores conocen al dedillo sus papeles. Ni Artur Mas salió a la palestra para decir poco antes que no se estaba preparado para declarar la independencia, porque faltaban todavía algunos avances, y un día después añadir que sí se podía declarar, pero que había que tener un compás de espera. Y si la CUP escenificó su desafección, lo hizo de cara a la galería; no ha dejado de firmar la resolución a la espera de los nuevos acontecimientos. Todos son actores del mismo reparto.

Y en esta línea podemos leer algunos artículos en la prensa catalana - Jordi Amat la Vanguardia- en los que se dice textualmente: "El proceso parece que quiera y no pueda morir. El proceso sobrevive esperando la reacción del Gobierno de Madrid, que como siempre puede darle fuerza". La simplificación no puede ser más burda. No es el Gobierno de la Nación sino "el de Madrid", pero la manifestación no puede ser más letal. En apariencia el señor Puigdemont ha ofrecido dialogo; eso sí, en forma de Caballo de Troya, para ver quién es capaz de meterse dentro y desactivar esta insensatez. Troya cayó cuando sus confiados habitantes acogieron sin reservas el envenenado regalo que sus feroces enemigos le habían enviado. Ojalá nosotros hayamos aprendido la lección.

Jerónimo Páez.

Publicado en El Ideal de Granada