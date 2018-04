Cataluña: ¿Pero el Gobierno de España va a seguir jugando al escondite?

EL Gobierno Rajoy afirma que está estudiando la posibilidad de recurrir el voto delegado del fugado Comín, que ayer fue autorizada por esa fábrica de trampas e ilegalidades en que el separatismo ha convertido la Mesa del Parlament.

No debería tardar más de 48 horas en hacerlo, ya que parece evidente que se está retorciendo la norma de la delegación de sufragio, pues no se trata de un caso de enfermedad o fuerza mayor involuntaria, sino que se deriva de la decisión de este individuo de no cumplir con una obligación que afecta a todo ciudadano, como es el ponerse a disposición de la Justicia.

El recurso del Gobierno paralizaría de inmediato la maniobra hasta que los magistrados dictaminasen. De hecho, ya hay un auto del TC que prohíbe expresamente que Puigdemont pueda delegar el voto, además de estar inhabilitado para ser candidato mientras sea un fuera de la ley, un forajido.

Al parecer, el Ejecutivo se podría estar decantando por dejar en manos de los partidos políticos la decisión de recurrir al TC.

Pero esto no detendría la burla según llegara al registro del Tribunal, como sí lo haría un recurso del Gobierno, sino que habría que esperar a que hubiera un auto después de que los magistrados estudiasen el asunto. En este caso, sin embargo, no puede haber tacticismos.

Debe primar el sentido común, de tal forma que si en enero el Constitucional no permitía a un huido como Puigdemont delegar el voto, ahora debería considerar lo mismo con otro como Comín.

Es cierto, como asegura Rajoy, que Cataluña necesita ya un gobierno autonómico que cumpla con la ley, con personas que estén habilitadas legalmente para gobernar. El problema es que el Estado no puede tolerar que se trampee el procedimiento, como insistentemente intenta la facción separatista.