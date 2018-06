Las 'oscuras' maniobras de Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores Cospedal turban al PP

El PP reclama unidad. Barones y altos cargos no quieren llegar al congreso extraordinario de julio con varios candidatos en un contexto de abierta beligerancia. Esperan que, antes de que eso ocurra, el líder más fuerte aglutine en su lista a sus contrincantes.

A día de hoy, Alberto Núñez Feijóo sigue liderando las quinielas internas, en las que se cuelan Ana Pastor o Íñigo de la Serna. Pero hay algo en lo que coinciden los cargos consultados por este diario: la batalla soterrada entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal puede convulsionarlo todo, hacer que el partido se resquebraje.

Públicamente, nadie moverá ficha hasta la celebración de la Junta Directiva Nacional, que se celebrará el lunes y que pondrá fecha al cónclave. Por segundo día consecutivo, Feijóo pidió tiempo y no desveló sus cartas.

"Lo que sobra en España en este momento es ansiedad; lo que necesitamos es sosiego. Sosiego para pensar, sosiego para reflexionar y sosiego para acertar", afirmó al término de su reunión semanal de su Gobierno. Insistió ante la batería de preguntas de los informadores:

"Tomaré la decisión y hablaré cuando se convoque el congreso". "No tengo ninguna ansiedad. Intento ser coherente y ser una persona responsable. No le oculto que no es fácil, pero voy a intentarlo".