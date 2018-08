VOX denuncia ante la Fiscalía a los autores de las pancartas contra Felipe VI

VOX ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los autores responsables de la colocación y mantenimiento de las pancartas con la imagen de Felipe VI instaladas en Barcelona el pasado 17 de agosto en un edificio de la Plaza de Cataluña y otra en la fachada de un edificio de La Rambla, en la confluencia con la calle Hospital.

En la pancarta de la Plaza de Cataluña, donde se celebraron los actos de homenaje a las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambrils y en el que estuvo presente Su Majestad el Rey, se podía leer en inglés "The spanish King is not welcome in the catalan countries" ("El rey español no es bienvenido en los países catalanes"), apareciendo la imagen del actual Rey boca abajo.

En una segunda pancarta, la colocada en la fachada de un edificio de La Rambla, donde se celebró una ofrenda floral a las víctimas de los atentados, se pudo ver una imagen de Felipe VI junto al rey de Arabia Saudí, ambos estrechándose las manos, con la siguiente leyenda en inglés: "Their wars, our deaths" ("Sus guerras, nuestros muertos").

VOX explica en la denuncia que estos hechos, realizados por los autodenominados CDR (Comités de Defensa de la República), son delictivos porque constituyen un indebido uso de la imagen del Rey con la evidente intención de causar daño a la imagen y prestigio de la Corona, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 491.2 del Código Penal.

Los autores se podrían enfrentar a pena de multa de seis a veinticuatro meses.

Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de VOX, ha expresado: