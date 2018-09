Los oscuros secretos del golpista Puigdemont que salpican a Mas, al Rey y al Gobierno Rajoy

El libro El naufragio. La deconstrucción del sueño independentista (Ediciones Península) de la periodista de La Vanguardia, Lola García, aborda la evolución del proceso soberanista desde 2012 y asegura que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya contemplaba en enero de 2017 tenerse que ir a vivir al extranjero (Un profesor de francés 'desnuda' a Puigdemont y hace más por España que todo el Gobierno Sánchez).

El avance editorial de la obra, que recoge con todo detalle Por Manuel Villa en El Semanal Digital este 2 de septiembre de 2018, relata que en una reunión distendida con amigos a principios del año pasado, junto al fuego de una chimenea y tomando un gintónic, vaticinó que el proceso acabaría en un conflicto abierto:

Ante el posible conflicto, el libro asegura que Puigdemont avisó de que no se sometería a los tribunales:

"Yo no seré un cagado como Mas -el expresidente de la Generalitat- y Homs -exconseller-, no me someteré al Tribunal Constitucional".