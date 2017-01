El Plural celebra el despido de un periodista por "machista" pero fulmina a una columnista por criticar a Susana

Algunos digitales de la izquierda tienen la penosa manía de celebrar el despido de los periodistas que detestan.

Los mismos que lloran como plañideras pontificando sobre el cierre de medios, la explotación de los becarios y la falta de puestos de trabajo em nuestra profesión saltan de alegría cuando fulminan a uno del 'otro bando'. A muchos se les puede ver ahora en las redes pidiendo firmas para que echen a Eduardo Inda de laSexta Noche.

Cuando despidieron a Salvador Sostres de El Mundo, toda una pléyade de infatiglables defensores de la libertad de expresión como Nacho Escolar, Risto Mejide, Javier Gallego y Mónica G. Prieto lo celebraron alborozados. --El abyecto tuit donde Nacho Escolar celebra el despido de Salvador Sostres como columnista de El Mundo--

Ahora les toca el turno de 'festejar' el despido de Manuel Molares do Val, histórico columnista de 'El Correo Gallego' que escribió una desafortunada columna en la que afirmó: "Hay mujeres que se entregan voluntariamente a hombres violentos sabiendo que pueden matarlas". Fue su reacción a la primera fallecida del año por violencia machista, una profesora de universidad de 40 años que murió a manos de su pareja.

La tropa de linchadores no tardó ni un minuto en pedir su despido. Repetimos: no que pida disculpas o que se explique mejor sino directamente su fulminación inmediata por machista.

El periódico gallego se defendió diciendo que hubo "fallo en el control de la página" y reivindicaron su compromiso con el "respeto absoluto hacia los derechos básicos de todos los ciudadanos y en especial el de las mujeres que sufren violencia machista en nuestro país".

Pero los inquisidores no querían las disculpas del diario más leído de Santiago de Compostela sino la cabeza de Molares do Val. Y se la dieron en bandeja. --'El Correo Gallego' fulmina a un columnista que culpó a las mujeres de entregarse a hombres que pueden matarlas--

La primera en celebrarlo ha sido la directora adjunta de El Plural, Marisu Moreno, en el que aplaude la decisión de El Correo y sugiere que otros medios sigan su ejemplo. Moreno se refiere a ABC, de donde quisiera ver desterrados de la faz de la tierra a Salvador Sostres y Antonio Burgos.

Lo que le sugerimos a esta gran feminista es explicar por qué su periódico despidió en diciembre de 2016 a una de sus mejores mujeres columnistas, Mercé Rivas, tras años de colaboraciones.

"Lo sentimos pero tu columna no responde a nuestra línea editorial", fue la respuesta de la dirección del digital a Rivas, tras enviar el 16 de diciembre de 2016 un artículo crítico con Susana Díaz.

El digital de Enric Sopena podría por una vez haber hecho honor a su nombre pero tras el caso de Carlos Carnicero, despedido por la misma razón que Rivas, ya estamos curados de espanto. Pluralidad no es precisamente lo que abunda en ese periódico. --Enric Sopena fulmina a Carlos Carnicero de El Plural.com--

Como en Periodista Digital sí respetamos -aunque no la compartamos- la opinión de Rivas, reproducimos la columna por la que fue despedida de El Plural:

LAMBÁN QUIERE QUE SUSANA "MANDE"

"Vas a ser requerida en los próximos meses para parar, templar y mandar", ha afirmado Javier Lambán, el Presidente de Aragón, refiriéndose a Susana Díaz, pero la realidad dice que la presidenta sólo sabe hacer lo último.

"Parar" creo que es complicado ya que la Presidenta andaluza está a mil revoluciones para conseguir la cima socialista pero lo que considero imposible es que "temple" nada. Su forma de hacer política, de bajo nivel intelectual y político, no es precisamente un modelo de templanza.

Lo que quizás vaya más con su modelo de trabajar y con su carácter sea "mandar". La primera y segunda definición del verbo mandar de la Real Academia de la Lengua española es "Ordenar al súbdito- Imponer un precepto".

Si Susana Díaz y de paso Javier Lambán, pero también los que de forma más o menos explícita quieren que la Presidenta de Andalucía "mande" en el Partido que se olviden de que los militantes en primer lugar, los simpatizantes en segundo y los votantes en ter lugar , vayan a dejarse tratar como súbditos.

Los políticos deben convencer a sus electores con el ejemplo, la persuasión, la reflexión y los argumentos pero nada de eso existe en el interior de la Presidenta. Ella sólo sabe "mandar" y hasta sus amigos Presidentes de otras Comunidades Autónomas, lo saben.

"Mandar" lo hace un mando de la legión pero no alguien que aspira a liderar un partido tan complejo, con tantos matices y sensibilidades y Susana Díaz ha demostrado no tener ni matices, ni sensibilidades.

Es duro decir todo esto de una mujer que se dedica a la política pues ella debería ser la primera en desarrollar esas habilidades, más propias de las mujeres que de los hombres pero este es el caso que confirma la regla.

Sus compañeros la consideran la capataz, como si de un rancho estuviésemos hablando. Pues que no duden que los votantes del PSOE no están para películas de vaqueros.

El votante socialdemócrata es exigente y quiere rigor, seriedad y reflexión pero ya saben Lambán opta por la disciplina cuartelera. Con esas declaraciones e intenciones lo tienen crudo.

Mercè Rivas