Otro rancio asesor podemita exigió vetar a Inda y Marhuenda en laSexta

Tiene un papo que se lo pisa y encima tiene la santa cara de expresarlo negro sobre blanco.

Vicenç Navarro, otro de esos adalides de la libertad podemita que asesoró al partido de Pablo Iglesias para su programa económico, se marca este 13 de enero de 2017 una amplia tribuna en Público para poner de vuelta y media a 'laSexta Noche' (laSexta) y para insistir una vez más en que purguen del plató a Eduardo Inda y Francisco Marhuenda.

En la sábana de artículo que se marca Navarro -El bochorno de La Sexta Noche: un espectáculo poco edificante- (cómo decía la catedrática de Comunicación Audiovisual de CienciaS de la Información de la Universidad de La Laguna, Olga Álvarez, el papel o la web lo aguanta todo), éste intenta salvar además la cara de su compañero Juan Torres, que dio la espantada en el programa del 7 de enero de 2017.

El arranque ya muestra las intenciones:

Y rápidamente empieza a meterle a Inda y a Marhuenda:

Acusa a laSexta de mentir cuando, después de formularle una invitación para ir al programa de los sábados en la noche durante el primer semestre de 2016, aseguraba la cadena que fue el economista quien se había negado a ir:

A partir de haberme enviado tal invitación, 'laSexta Noche' respondió sistemáticamente a las peticiones que recibieron de muchos espectadores del programa de que se me invitara diciendo que ellos ya lo habían hecho, pero que era yo el que no había aceptado, lo cual no era verdad. Sí que respondí y sí que acepté. Reproduzco la carta que envié el día 6 de junio de 2016 a La Sexta Noche.

Lo cachondo del asunto es que él puso una condición imposible, que no estuviesen ni Inda ni Marhuenda, a lo que el programa, evidentemente, se negó porque son dos de los tertulianos clave de ‘laSexta Noche':

Ahora bien, estaría encantado de aceptar su invitación, siempre y cuando cambien tales tertulianos, de manera que no tenga que interactuar con ellos, pues me ofendieron sus comentarios. Y creo, además, que su presencia en los debates no solo no contribuye al necesario debate, sino que lo embrutece. Estoy seguro de que pueden encontrar periodistas de idéntica sensibilidad política, pero con mayor educación y cultura democrática.

Por supuesto, tampoco se olvida del duelo entre Inda y Juan Torres del 7 de enero de 2017 -El economista Juan Torres escapa del plató de 'La Sexta Noche' tras ser acusado por Eduardo Inda de ser de Podemos-:

Y finalmente, palo a Iñaki López:

La falta de rigor en las declaraciones del Sr. Inda muestra la desfachatez que utiliza en su presentación de datos, manipulándolo todo para que encaje en su falsificado escenario. Era obvio, en contra de lo que afirmó el director del programa, el Sr. Iñaki López, que el Sr. Inda estaba faltando al respeto al profesor Torres, lo cual hace constantemente. Es sorprendente que el presentador del programa, el Sr. Iñaki López, indicara (tras la salida del profesor Torres del programa) que no entendía por qué había dejado el plató cuando "nadie le había faltado al respeto". Es triste que parezca no darse cuenta de que la falta de respeto es la característica de este señor en el programa hacia aquellos con los que polemiza. Sí que le faltó al respeto. Y de ahí la nobleza del Sr. Torres de no aceptar tal trato, dejando el programa. Le felicito por ello.

Yo rogaría al Sr. Iñaki López, de cuyo compromiso en desarrollar un auténtico programa edificante y educativo no tengo duda alguna, que diera mucha mayor atención al compromiso que el programa debería tener con el objetivo de enriquecer y reforzar la todavía muy insuficiente y limitada democracia en España, que no al aspecto teatral, con groserías, sarcasmos, insultos y mala educación (cuando no mala leche), de lo cual la cultura política española ya tiene una sobreabundancia. Se me dirá (como ya se me ha dicho) que el programa refleja correctamente la cultura política que existe en el país, pero sería importante que un programa que se presenta como un debate político intentara mejorar, y no empeorar todavía más, lo ya existente.