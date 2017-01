¡Baja modesto, que sube Peinado! "Pérez-Reverte debería reinventarse"

Es un personaje difícil de tragar porque él ya se encarga de presentarse con ese aire y esa aureola de prepotencia y de estar como cuatro o cinco escalones por encima del resto.

Acaba de llegar como quien dice a esto del periodismo y Quique Peinado ya se permite el lujo de dar lecciones y de pontificar como si no hubiera un mañana.

En una entrevista este 15 de enero de 2017 en el diario El Confidencial, el 'repeinado' de 'Zapeando' (laSexta) se lanza a degüello contra los columnistas, a los que llega a definir como "brazos armados" de algunos directores que han tratado de derrocar o influir en Gobiernos.

También saca sus uñas contra escritores de talla internacional como es Arturo Pérez-Reverte, toda una institución y marca España, pero que para Peinado se trata de alguien que parece haberse quedado viejuno y anticuado. Lean lo que el nuevo 'sacerdotiso' del periodismo español afirma del novelista:

Tampoco se corta un pelo en considerar casi como una secta a los compañeros de Okdiario o cuando menos miembros de un manicomio:

Entiendo que siguen los designios inescrutables del director del medio. Supongo que si no estás convencido, trabajar allí debe de ser una locura. 'OK Diario' no es periodismo, es activismo del tipo vale todo.

Luego demuestra que es capaz de denostar el género del columnismo, pero al mismo tiempo se vanagloria de tener una columna en 'Papel'. Una contradicción en consonancia a su apellido y su imagen capilar:

Las cifras de audiencia del periodismo digital han demostrado que el columnismo no le interesa a la inmensa mayoría de la gente, que es un género menor. Los columnistas se han llevado la pasta, mucho más que los periodistas, por opiniones que en realidad no se leían tanto. Otro de los grandes males del periodismo vinculados al columnismo: el afán de los directores de periódico por influir y derrocar gobiernos... apoyándose en el brazo armado de los columnistas…



No tengo ningún aprecio al género, aunque ahora me venga bien: quería escribir en 'Papel', pero no tengo tiempo para hacer más reportajes, que es lo que me gusta hacer, así que las columnas me permiten seguir escribiendo. Es muy fácil escribir una columna cada dos semanas: tardo cinco minutos.