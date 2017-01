Así reacciona Dani Rovira a los que le criticaron en los Goya 2016: "Vuelvo a hacer la gala para que no ganen los cuatro borrachos de Twitter"

La ecuación es fácil: Dani Rovira ha concedido varias entrevistas, y sus titulares han provocado un revuelo en las redes sociales.

Por partes, en ABC el actor ha dicho que si vuelve a presentar la gala de los Goya -será la tercera vez consecutiva que lo haga- es para que no ganen los cuatro borrachos de Twitter--El 'chulito' Dani Rovira vuelve a explotar: "¡No me mereció la pena presentar los Goya!"--.

Así, tal cual.

Todo viene a cuenta de las críticas acaecidas a su labor en la gala del año pasado. Y así responde el intérprete a los que le criticaron:

Primero, no me daba la gana de darles una victoria; y segundo, es que me gusta mucho presentar la gala, me lo paso muy bien y, además, puedo y la Academia quiere, pues ya está.

En Vozpópuli, sin embargo, no le han dolido prendas para defender a Fernando Trueba cuando se metió el solito en un charco con sus criticas a su propio país, España.

La que le cayó fue morrocotuda, boicot incluido. El protagonista de 'Ocho apellidos vascos' ha roto una lanza a su favor:

Quiero pensar que ha sido una película menos acertada en cuanto a lo que la gente esperaba y no por un boicot en redes sociales, pero sí me da muchísima pena que el odio es lo que se propaga más rápido.

Este hombre ha hecho películas y gracias a él, la gente ha puesto España en el mapa, pero eso no vende. Hizo un discurso que, seguramente, el 99% de la gente que le pone a caer de un burro no ha visto entero.

Quizá el discurso de Fernando va más allá de ser o no ser español y viene a decir que él es ciudadano del mundo y que no cree en fronteras, que no se siente español porque no siente que el mundo tenga que estar dividido. Somos todos españoles porque físicamente hemos nacido aquí.

La prensa tiene bastante culpa en esto porque sacas un titular que fue 'no me siento español' y todo eso es carnaza para toda esta gente que tiene que estar hablando de algo.

Me parece muy injusto porque este hombre ha hecho muchísimo más por españoles que cualquiera de los que lo han criticado y no es que este ni a favor ni en contra, me parece que cuando algo es injusto hay que dar la cara.