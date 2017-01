Errejón suelta espumarajos contra Marhuenda y le envía su turba tuitera

Les gusta controlar todo y les encantaría que todos los medios de comunicación de España fuesen La Tuerka o Público.

Pero no, para desgracia de Podemos, en este país hay empresas periodísticas que no le bailan el agua y eso no les hace la menor pizca de gracia.

Eso sí, en cuando una televisión, una radio o un diario saca noticias que entienden perjudiciales para sus intereses, no dudan los podemitas en usar todo el arsenal a su alcance para intentar derribar al 'enemigo'.

En los últimos tiempos, son Inda y Marhuenda a los que han puesto en el punto de mira, pero este 19 de enero de 2017 quien se lleva el 'premio gordo' de los ataques del comando morado es el director de La Razón.

La portada del rotativo de Planeta titulaba así:

Errejón no pactará porque busca la caída de Iglesias en Vistalegre.

El título venía acompañado de una foto de Pablo Iglesias.

Pues bien, el número dos del partido morado vio la portada y se puso como el auténtico bicho del pantano y, como los nuevos niños rabioso, se dijo para sí: "a Twitter que vas".

Efectivamente, Errejón colgó el siguiente tuit:

Otro más. Siento decepcionarte Paco: no va a funcionar. No vais a debilitarnos ni a dividirnos. Plurales y de la mano. Orgulloso de Podemos pic.twitter.com/WZhfLXAfLw — Íñigo Errejón (@ierrejon) 18 de enero de 2017

Y seguidamente le ponía otro y de paso se acordaba de su otra obsesión, Eduardo Inda:

Marhuenda, si quieres participar en Vistalegre, estás a tiempo de presentar documentos y elaborar una lista a pachas con Inda. pic.twitter.com/1XqiulCAFv — Íñigo Errejón (@ierrejon) 19 de enero de 2017

Acto seguido, entre la turba podemita, comenzó a lanzarse el siguiente haghstag #TitulaComoMarhuenda donde empezaron a colgarse imágenes manipuladas de la portada de La Razón de este 19 de enero de 2017.

!!!! Ánimo Paco aquí tienes varios títulos que te harán perder la "Razón" jajajajaaa,pero qué "pedorro" eres 💥💨😂😂😂#TitulaComoMarhuenda pic.twitter.com/z2RkKQhIIc — Laloli Faz 😏 (@LaloliFaz) 19 de enero de 2017

Marhuenda te dejo por aquí una propuesta para mañana. Así no tenéis ni que pensar la siguiente infamia. #TitulaComoMarhuenda pic.twitter.com/cFOKWUr0hn — Guillermo Paños (@itoguille) 19 de enero de 2017

Ya lo dijo Paco Marhuenda... Errejón prefiere los sobaos pasiegos #TitulacomoMarhuenda pic.twitter.com/NRQNHO7VIq — club del sobao (@ClubDelSobao) 19 de enero de 2017