Donald Trump cierra la web en español de la Casa Blanca a las 24 horas de llegar

Parece evidente que el tipo no ha llegado con ganas de hacer amigos. Y que tacto, lo que se dice tacto, lo debe tener 'rectal', porque no se puede alguien estrenar en el cargo de una forma más patosa (Un Tío en América).

Donald Trump, 45 presidente de los Estados Unidos, ha comenzado con cambios también en lo referente a la página web oficial de la Casa Blanca.

En menos de 24 horas, dicha web ha persentado modificaciones y la supresión de algunos de sus contenidos, entre los que destaca la sección en español en la que se informaba en la lengua de Cervantes sobre diversos temas oficiales de dicha institución (La mirada asesina de Hillary Clinton a su marido... ¡al pillarle desnudando con su mirada a Melania Trump!).

También han desaparecido contenidos como los dedicados a los movimientos LGTB (gays, lesbianas y transexuales) o al cambio climático.

En todos los casos se puede leer un mensaje de error que reza "Sorry, the page you're looking for can't be found" ("Disculpe, la página que está buscando no se puede encontrar").