¿Sabes cuáles son los selfies más vergonzosos de la historia?

Es lo que tienen las nuevas tecnologías, que no siempre se utilizan de la manera más adecuada.

Ahora, con un simple smartphone, uno puede jugar a ser periodista y hasta en algunos casos convertirse en estrella de televisiones y prensa digital porque se hacen eco de un autovídeo o una autofoto que alguien ha subido a redes sociales.

El diario El Español ha recopilado los selfies más inoportunos de la historia y entre ellos está el del conocidísimo periodista Carlos Herrera, al que le cayó la del pulpo por su foto donde mostraba el homenaje a los muertos en la matanza de la discoteca Bataclán en París.

Pero está claro que si el de Herrera fue polémico, los que ya son directamente inclasificables fueron aquellos donde se veía cadáveres esparcidos por el suelo, autorretratos con muertos en la cama de un hospital, a un bombero que en vez de prestar atención a su labor se hizo fotos con las llamas detrás o a una policía china en paños menores. En fin, pasen y vean:

Waiting for #firefighters Long Island #police officers snap a selfie. Investigation underway. Video & details here- https://t.co/5LEP4dV7iV pic.twitter.com/Qhp1p1B81C

#news a Chinese woman was fired from the police for a selfie without pants https://t.co/efD4Hy7EyR pic.twitter.com/gTuB5Rlhyw #news #Russia