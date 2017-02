Maurizio Carlotti (Atresmedia): "Youtuber se está convirtiendo en sinónimo de cretino"

Maurizio Carlotti, vicepresidente de Atresmedia, es de los que no se muerden la lengua en Twitter.

Tras conocerse que Disney ha roto relaciones con el famoso 'youtuber' PewDiePie por burlarse de los judíos, Carlotti ha tuiteado: "Parece que youtuber comienza a ser sinónimo de cretino".

"Yuotuber" se está convirtiendo en sinónimo de cretino https://t.co/Pz3biH6BMi — Maurizio Carlotti (@maucarlo1) February 14, 2017

Todo vino a raíz de un cartel que rezaba "Muerte a todos los judíos" que levantaban dos indios sonrientes en un video que PewDiePie publicó en su canal de YouTube el 11 de enero 2017 a manera de chiste. --PewDiePie dropped by Disney after shocking ‘Death to all Jews’ stunt--

Un chiste que no le dio risa a los ejecutivos de Disney y decidieron terminar su contrato con Felix Kjellberg, el verdadero nombre del youtuber sueco que cuenta con más de 53 millones de suscriptores a nivel mundial.

Hay que recordar que parte importante del éxito de PewDiePie se debía al convenio que firmó en 2014 con Maker Studios, una subdivisión de Disney, y que disparó su facturación anual a más de 10 millones de euros.

A punto de estrenar su segunda temporada, YouTube ha cancelado la serie que PewDiePie protagonizaba en YouTube Red y producía la misma plataforma de vídeos.

Aquí en España también los 'youtuber' meten la gamba. Tras el famoso caso del 'caranchoa', el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona ha citado como investigado (imputado) al youtuber de 19 años que colgó en internet un vídeo en el que se le veía humillando a un indigente al ofrecerle galletas rellenas de pasta de dientes que el hombre comió. --El indignante vídeo del cochino 'youtuber' que da galletas con pasta dental a un mendigo--

En el vídeo se podía ver al joven -apodado Reset y con un millón de seguidores en su cuenta- tratando de manera degradante al hombre al ofrecerle las galletas queriendo usar un tono humorístico, y posteriormente afirmó: "Eso le ayudará a limpiarse los dientes".

En julio de 2016 la compañía Nestlé decidió prescindir de los servicios del JPelirrojo como imagen del helado Maxibon, después de las manifestaciones del 'youtuber' en las que se alegraba del fallecimiento del torero Víctor Barrio. --Nestlé se carga al 'youtuber' que era imagen de los helados Maxibon por sus bestiales comentarios contra el torero Víctor Barrio--