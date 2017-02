Jordi Évole anuncia bombo y platillo que se quita de Twitter... ¡15 días!

Todo el show apesta a autopromoción publicitaria de 'Salvados' y lo que cuelga, pero este es un juego de superficialidades en el que todo da vueltas (Jordi Évole, un adicto al móvil).

Jordi Évole volvió este domingo 19 de febrero de 2017 a La Sexta con una entrega de Salvados dedicada a la adicción al móvil.

El presentador confesó que él también tenía una gran dependencia -sus compañeros de trabajo confirmaron que era "adicto"- y se ha propuesto abandonar las redes sociales, en concreto Twitter, durante 15 días.

"No sé si lo voy a conseguir", añadió con cara de penitente y voz acongojada.

Un númerito más, porque antes de dejar de tuitear, Évole avanzó el próximo tema que abordará Salvados el domingo 26 de febrero:

De lo de su amigo Pablo Iglesias con los ayatolás y los dineros que Podemos ha recibido de Irán, donde a las mujeres las lapidan por adúlteras y a los homesucales los ahorcan en gruas, por pecadores, ni mus.

Sobre su adicción al móvil, Évole confesó que usa el móvil una media superior a las cuatro horas:

"El problema no es tanto el tiempo que lo uses, sino la inquietud que nos genera quedarnos sin batería o no tener cobertura. Y se están detectando casos de ansiedad en algunas personas. Es un programa que queremos que la gente que lo vea piense: 'Eso me pasa a mí'".

"Y es muy transversal, porque le ocurre a los chavales; a sus propios padres también, que a veces son muy mal ejemplo; y a los profesores, que ante esta herramienta no saben muy bien cómo reaccionar".